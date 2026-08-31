Курс валют 31 серпня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,55 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок понеділка, 31 серпня 2026 року. Порівняно з 30 серпня, долар та євро подорожчали, злотий подешевшав. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,55, євро – 51,88 грн, польського злотого – 11,96 грн.
Курс валют станом на 31 серпня 2026 року
|Валюта Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,5505
|51,8804
|60,5232
|11,9625
|55,4207
|
Ощадбанк
|44,35 / 44,85
|51,65 / 52,40
|59,25 / 61,25
|11,40 / 12,20
|54,40 / 56,10
|
Приватбанк
|44,3 / 44,84
|51,3 / 52,08
|59,99 / 60,97
|11,82 / 12,06
|-
|
ПУМБ
|44,30 / 44,90
|51,50 / 52,20
|59,50 / 60,90
|11,75 / 12,05
|-
|
monobank
|44,40 / 44,80
|
51,59 / 52,29
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,37 / 44,75
|51,40 / 52,30
|58,20 / 61,60
|11,30 / 12,30
|52,70 / 56,30
|
OTP Bank
|44,38 / 44,70
|51,52 / 52,35
|59,99 / 61,15
|11,85 / 12,06
|54,92 / 55,91
|
Укрсиббанк
|44,30 / 44,85
|51,50 / 52,40
|59,45 / 61,65
|-
|54,15 / 56,15
За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, з 4 вересня 2026 року Національний банк України випустить в обіг нову банкноту номіналом 2 тис. грн. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував можливий вплив введення в обіг нової банкноти.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на початок серпня становили $51,19 млрд. За липень їхній обсяг скоротився на 0,1% – із близько $51,27 млрд. Водночас за рік резерви зросли на 19%.
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