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Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Аномальна спека: в Ірані закрито комерційні та державні установи
Зниження температури прогнозують у понеділок
фото: Reuters

Згідно із метеорологічними звітами, в Тегерані температура повітря коливалася від 37 до 42°C

Через аномальну спеку влада Ірану скоротила години роботи на різних об’єктах у суботу і закрила усі державні та комерційні установи у неділю, 28 липня. Про це повідомляє The Guardian. 

Згідно із метеорологічними звітами, в Тегерані температура повітря коливалася від 37 до 42°C.

Державна агенція IRNA поінформувала, що банки, офіси та державні установи по всій країні будуть закритими у неділю із метою захисту здоров’я людей і економії електроенергії. Працюватимуть лише екстрені служби та медичні установи.

Як зазначається, влада Ірану вирішила скоротити робочі години у суботу у багатьох провінціях через задушливу спеку. Іранські ЗМІ порадили людям залишатися вдома до 17:00 за місцевим часом.

Водночас представник департаменту із надзвичайних ситуацій Ірану повідомив, що 225 осіб звернулися за медичною допомогою через тепловий удар, деякі з постраждалих були ушпиталені.

У Національній метеорологічній організації зазначили, що у суботу температура у 10 іранських провінціях перевищила 45°C, тоді як найвище значення було зафіксоване у місті Делган – 49,7°C.

Там прогнозують зниження температури у понеділок.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світ терміново переглянути кліматичні стратегії через рекордну спеку. Глава Об'єднаних Націй наголосив, що екстремальні погодні явища вже переходять до розряду звичайних і більше не обмежені ні конкретними регіонами, ні короткими термінами.

До слова, у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку. За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

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Теги: Іран спека

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