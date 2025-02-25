Київрада підтримала петицію про збереження паркану Байкового кладовища

Паркан Байкового кладовища було збудовано у 1909 році

Петиція про збереження паркану на Байковому кладовищі набрала необхідні 6 тис. голосів за місяць

Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію щодо збереження історичної огорожі Байкового кладовища 1909 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на активіста та автора згаданої петиції Дмитра Перова.

Місцями паркан має дуже поганий вигляд і вимагає термінового проведення ремонтних робіт фото: Дмитро Перов/Facebook

У петиції пам’яткоохоронець закликав міську владу зупинити демонтаж історичного паркану та розробити проєкт реставрації та відновлення унікального об'єкта на Байковому кладовищі. Петиція набрала необхідні 6 тис. голосів за місяць.

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Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію щодо збереження історочинкого паркану Байкового кладовища фото: Дмитро Перов/Facebook

Перов нагадав, що минулого тижня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв просив не підтримувати петицію, оскільки, на його думку, не весь історичний паркан має архітектурну й художню цінність.

Нагадаємо, роботи з демонтажу історичного паркану з червоної цегли на Байковому кладовищі було розпочато у грудні 2024 року. Замість нього планували хотіли звезти новий паркан із бетону та клінкерної цегли. За словами Перова це порушує естетику і сприйняття цього місця.