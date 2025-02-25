Київрада підтримала петицію про збереження паркану Байкового кладовища
Петиція про збереження паркану на Байковому кладовищі набрала необхідні 6 тис. голосів за місяць
Постійна комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію щодо збереження історичної огорожі Байкового кладовища 1909 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на активіста та автора згаданої петиції Дмитра Перова.
У петиції пам’яткоохоронець закликав міську владу зупинити демонтаж історичного паркану та розробити проєкт реставрації та відновлення унікального об'єкта на Байковому кладовищі. Петиція набрала необхідні 6 тис. голосів за місяць.
Перов нагадав, що минулого тижня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв просив не підтримувати петицію, оскільки, на його думку, не весь історичний паркан має архітектурну й художню цінність.
Нагадаємо, роботи з демонтажу історичного паркану з червоної цегли на Байковому кладовищі було розпочато у грудні 2024 року. Замість нього планували хотіли звезти новий паркан із бетону та клінкерної цегли. За словами Перова це порушує естетику і сприйняття цього місця.
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