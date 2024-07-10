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Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
Радбез ООН провів 9 липня засідання через обстріл Росією лікарні «Охматдит»
фото: Associated Press

Сергій Кислиця: «Спілкування з російським постпредом Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним»

Після засідання Ради безпеки ООН, скликаного через російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охматдит», РФ улаштувала святковий обід із нагоди свого головування в Радбезі. Головна страва в меню – котлета по-київськи з картопляним пюре. Про це повідомив «Укрінформ».

«Моральна деградація російської дипломатії очевидна», – сказав постпред України при ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу.

За його словами, спілкування з російським постпредом при ООН Василем Небензею стає для багатьох дипломатів нестерпним.

«Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова, відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Добре, що йому хоч не дозволяють вільно пересуватися далі від радіуса, встановленого владою США», – зазначив Кислиця.

На засіданні Радбезу український дипломат наголосив, що ланч, організований Росією, оплачений кривавими грошима. «Не можу зрозуміти, як можна потискати руку Небензі та приймати запрошення на ланч із ним, оплачений кривавими грошима», – обурився він.

Росія влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи
Росія влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи
фото: «Укрінформ»

Як повідомлялося, Україна ініціювала скликання надзвичайного засідання Ради безпеки ООН через російські удари по цивільній інфраструктурі, включно з дитячою лікарнею. Також Україна звернулась до МАГАТЕ із закликом скликати екстрене засідання через атаку Росії на «Охматдит» 8 липня.

Примітно, що РФ, яка у липні почала своє головування у Радбезі ООН, намагалася заблокувати участь України в засіданні щодо масованого ракетного удару 8 липня.

Нагадаємо, у понеділок, 8 липня, Росія масовано обстріляла Україну. Армія РФ атакувала Київ ракетами. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, у Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.

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Теги: росія Радбез ООН Охматдит Сергій Кислиця

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