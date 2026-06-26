Виставки, екскурсії та концерти: як Київ святкуватиме 30-річчя Конституції України

Святкові заходи, концерти та благодійні виступи пройдуть також у кожному районі столиці

Офіційна частина традиційно розпочнеться 28 червня із церемонії покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику

До ювілейної 30-ї річниці прийняття Основного Закону в столиці підготували масштабну програму культурних, просвітницьких та молодіжних заходів. Через дію воєнного стану події відбуватимуться у двох форматах – офлайн та онлайн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Офіційна частина традиційно розпочнеться 28 червня із церемонії покладання квітів до пам’ятника гетьману Пилипу Орлику. Крім того, у цей же день з 17:00 до 20:00 біля будівлі Київської міської ради на великому світлодіодному екрані транслюватимуть фото- та відеоматеріали про історію ухвалення Конституції та розвиток українського конституціоналізму.

Для мешканців та гостей Києва підготували низку тематичних проєктів:

Виставкові проєкти

Державний архів міста Києва представить виставку архівних документів «До Дня Конституції України», зокрема й в онлайн-форматі. У бібліотеках міста відкриють книжкові виставки «Основний Закон – оберіг держави», «Конституція – основа державотворення», «Конституція для всіх: і великих, і малих!» та «Конституція – ДНК Держави». Також у Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» експонуватиметься виставка «Конституція України – оберіг державності», а в Музеї книги і друкарства України – тематична виставка до Дня Конституції.

Освітні та молодіжні заходи

У Київському Палаці дітей та юнацтва проведуть тематичний тиждень «Маю право бути українцем! 30 років Конституції України» та відкриють виставку-проєкт «Конституція очима дітей». Також відбудуться науково-освітній проєкт «Четверте покоління прав і свобод людини», онлайн-вікторина «Я знаю Конституцію України», лекції, дискусії, вебінари, конференції, поетичні читання та інші заходи, присвячені історії українського конституціоналізму та конституційним правам і свободам.

Екскурсії Києвом

Для киян і гостей столиці також підготували автобусні та пішохідні екскурсії містом. Зокрема, автобусні екскурсії «Київ: крізь віки та легенди», «Київ літописний та сучасний» та пішохідні – «Від Хартії вольностей до Основного закону», «Конституція – від створення до сьогодення» й «Тисячолітній шлях Конституції».

В культурно-мистецькому комплексі «Співоче поле» проведуть гала-концерт Сьомого міжнародного очно-дистанційного двотурового мистецького дитячо-юнацького та дорослого фестивалю-конкурсу Formidable.

Святкові заходи, концерти та благодійні виступи пройдуть також у кожному районі столиці. Зокрема, у Голосіївському районі відбудеться легкоатлетичний пробіг «Україна – моя рідна країна», у Дарницькому – святковий концерт і благодійний виступ оркестру «Сувенір», а в Центрі культури «Святошин» проведуть урочисті заходи з нагоди 30-річчя Конституції України.

Нагадаємо, наприкінці тижня, з 26 до 28 червня, Управління туризму та промоцій КМДА разом із Київським центром розвитку туризму проведуть 11 безкоштовних екскурсій столицею. Серед запропонованих маршрутів – дві автобусні подорожі та тематичні прогулянки, присвячені історії українського конституціоналізму.