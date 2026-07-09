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Убивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва: суд взяв під варту співробітника ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Убивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва: суд взяв під варту співробітника ГУР
Реута підозрюють у вчиненні умисного вбивства
фото: «Суспільне»

Реут перебуватиме під вартою до 1 вересня 2026 року

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва взяв під варту співробітника ГУР Міноборони Владислава Реута без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Реут перебуватиме під вартою до 1 вересня 2026 року. Його підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. За версією слідства, саме вона заклала вибухівку біля одного з будинків у Монако, внаслідок чого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Після цього жінка повернулася до України, де згодом її знайшли мертвою.

Нагадаємо,  в Україні було знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування. Одним із підозрюваних у вбивстві Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ.

Як повідомлялося, Анастасія Березовська вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. 

До слова, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.

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Теги: суд вбивство Єрмолаєв

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