Убивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва: суд взяв під варту співробітника ГУР

Реут перебуватиме під вартою до 1 вересня 2026 року

Сьогодні, 9 липня, Печерський районний суд Києва взяв під варту співробітника ГУР Міноборони Владислава Реута без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Реут перебуватиме під вартою до 1 вересня 2026 року. Його підозрюють у вбивстві Анастасії Березовської. За версією слідства, саме вона заклала вибухівку біля одного з будинків у Монако, внаслідок чого постраждав бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Після цього жінка повернулася до України, де згодом її знайшли мертвою.

Нагадаємо, в Україні було знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування. Одним із підозрюваних у вбивстві Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ.

Як повідомлялося, Анастасія Березовська вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску.

До слова, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.