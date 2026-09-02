«Все було у вогні»: у Борисполі 14-річна дівчина вистрибнула з другого поверху

Замість свята 1 вересня родина втратила нове житло, а дитина дістала поранення, рятуючись із палаючого будинку

У Борисполі на Київщині 14-річна Софія була змушена стрибати з вікна другого поверху, аби врятуватися з пошкодженого російським обстрілом будинку. Частина під'їзду обвалилася, заблокувавши вихід, а саме приміщення швидко заповнювалося димом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на UNICEF Ukraine.

Зранку 14-річна Софія мала б іти на свято Першого вересня у свій коледж, де навчатиметься на кухаря-кондитера. Та натомість їй довелося стрибати з другого поверху багатоповерхівки.

«О третій ночі мене підкинуло від вибуху. Я почула, як мама кричить: “Вибігай!” У нас вибило вхідні двері й балкон. Усе засипало склом. Ми побачили, що за вікном горять машини і все у вогні. Треба було швидко вибиратися, бо могла бути ще одна ракета», – розповідає дівчинка.

Зруйнований окупантами 1 вересня будинок у Борисполі фото: Unicef Ukraine

Після обстрілу частина під’їзду обвалилася та заблокувала вихід. Будинок руйнувався та наповнювався димом і пилом, тож не було іншого вибору, окрім як вибратись назовні просто через вікно.

«Я поранила ногу та руку, коли стрибала і впала. Мамі теж склом поранило ногу. Вона навіть спочатку подумала, що зламала її», – каже 14-річна Софія та показує бинти на руці.

14-річна Софія врятувалася після вибуху, вистрибнувши з другого поверху багатоповерхівки фото: Unicef Ukraine

Пов’язку на нозі медики змінювали їй кілька разів за день, адже глибока рана не переставала боліти та кровити.

У цю квартиру родина в’їхала всього два місяці тому. Вони довго збирали гроші на її купівлю та навіть не встигли обставити нове житло. Тепер мама Софії, 38-річна Альона, обдзвонює родичів, шукаючи, де родина зможе переночувати.

«Вибух був дуже сильний, і по будинку пішли тріщини, тож я не знаю, чи ми взагалі зможемо повернутися сюди жити», – розповідає жінка, сидячи на дитячому майданчику навпроти дому.

Атаки на Київ та Київську область тривають уже шосту добу. Усі ці дні тисячі дітей проводять без сну. У частині навчальних закладів столиці та області обстріли зірвали початок навчального року.

Нагадаємо, 1 вересня внаслідок ворожої атаки російських ударних безпілотників у Борисполі зазнав масштабних пошкоджень п’ятиповерховий житловий будинок. Вибухова хвиля вибила шибки у вікнах квартир по всьому будинку, пошкоджено балкони та фасад будівлі. В одному з під’їздів обвалилося піддашшя, а частину першого поверху завалило. Рятувальники ДСНС евакуювали з будинку 48 мешканців. За попередньою інформацією, серед постраждалих є одна дитина.