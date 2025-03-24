Російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, поранили жінку

54-річна постраждала отримала необхідну допомогу на місці

У ніч на сьогодні, 24 березня, російські окупанти атакували Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки.

фото: Запорізька ОВА

фото: Запорізька ОВА

Внаслідок атаки дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж минулої доби, 23 березня, росіяни завдали 449 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Нагадаємо, раніше, 21 березня, російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок тієї атаки загинули троє людей.

Також «Главком» повідомляв, що ввечері 20 березня російські загарбники завдали ударів по Запорізькому району. Там постраждали шестеро людей, у тому числі дитина.