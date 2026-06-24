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На трасі Київ-Знам'янка фура протаранила легкове авто, серед поранених – діти

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На трасі Київ-Знам'янка фура протаранила легкове авто, серед поранених – діти
Внаслідок аварії травми отримали четверо пасажирів автомобіля Renault
фото: Національна поліція України

63-річний водій вантажівки Scania не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху

На автодорозі Київ–Знам’янка поблизу міста Обухів сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та легкового автомобіля, в якій постраждали четверо людей, серед них – двоє підлітків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

За попередніми даними правоохоронців, 63-річний водій вантажівки Scania не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив лобове зіткнення з автомобілем Renault, за кермом якого перебував 47-річний чоловік. Від потужного удару фура злетіла з дороги та перекинулася на узбіччя.

Від потужного удару фура злетіла з дороги та перекинулася на узбіччя
Від потужного удару фура злетіла з дороги та перекинулася на узбіччя
фото: Національна поліція України

Внаслідок аварії двох неповнолітніх дівчат 15 та 17 років, а також 44 та 49-річну жінок, які були пасажирами легковика госпіталізовано. Обом водіям надано медичну допомогу без госпіталізації.

Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України). 

Нагадаємо. у Святошинському районі Києва нетверезий водій за кермом автомобіля Audi влаштував аварію, протаранивши іншу автівку та дерево. Як з'ясувалося, порушник уже втретє за рік попався на п'яній їзді. Дорожньо-транспортна пригода сталася днями у Святошинському районі. Водій Audi не впорався з керуванням, в'їхав в автомобіль Ford, після чого його легковик відкинуло в дерево. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

До слова, на Обухівщині сталася дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 57-річний чоловік. Аварія сталася днями на автодорозі Київ-Знамʼянка, неподалік міста Кагарлик. За попередніми даними правоохоронців, 57-річний водій автомобіля Citroen C-Elysee під час руху виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з вантажівкою DAF.

Теги: ДТП Київ

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