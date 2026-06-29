У Броварах чоловік намагався винести з супермаркету товарів на понад 5 тис. грн

Завершити крадіжку броварчанину не вдалося

У Броварах 32-річному місцевому жителю загрожує до восьми років позбавлення волі за спробу винести з магазину неоплачений товар. Його затримали на місці злочину працівники супермаркету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

За даними правоохоронців, чоловік набрав із полиць магазину напої та харчові продукти на загальну суму понад 5 тис. грн. Сподіваючись, що за ним ніхто не стежить, він пройшов повз каси, не розплатившись, і попрямував до виходу.

Проте завершити крадіжку затриманому не вдалося – його зупинив персонал супермаркету, який і викликав поліцію.

Правоохоронці затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Броварської окружної прокуратури вже повідомили фігуранту про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 ККУ). Санкція статті передбачає суворе покарання через дію воєнного стану в країні.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили зухвалу схему крадіжки грошей та товару з магазину. 18-річний продавець разом із 35-річним знайомим розіграли розбійний напад, аби привласнити касу. Інцидент стався в одному з торгівельних закладів Дарницького району. Продавець зателефонував до поліції та заявив, що невідомий чоловік зі зброєю ввірвався до крамниці й забрав готівку та товар. У ході слідства з'ясувалося, що «напад» був ретельно спланованою виставою, а зловмисник та потерпілий були знайомі між собою.

Раніше поліцейські Київщини оголосили про підозру 37-річному чоловіку, який пограбував водія маршрутного таксі та намагався втекти. Тепер рецидивісту загрожує тривалий термін ув’язнення. У місті Біла Церква на одній із вулиць міста під час зупинки автобуса пасажир зненацька забрав кошти з панелі моторного відсіку у 70-річного водія та втік.