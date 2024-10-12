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У Грозному стався потужний вибух на АЗС, є загиблі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Грозному стався потужний вибух на АЗС, є загиблі
На АЗС вибухнула цистерна з газом
фото з відкритих джерел

Причини інциденту поки що невідомі, на місці події працюють рятувальники

 

У Грозному, столиці Чечні, трапилася пожежа на АЗС, там вибухнула цистерна з газом. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Одну з цистерн відкинуло вибуховою хвилею, вона пошкодила ріг будинку та авто. У результаті загинули двоє дітей та двоє дорослих. Їхні особи наразі встановлюють.

Причини інциденту поки що невідомі. На місці події працюють рятувальники.

Раніше українські воїни завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. 

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 7 жовтня, окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотниками. В результаті спалахнула потужна пожежа на нафтобазі у Феодосії. Згодом Сили оборони України підтвердили, що завдали успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, який розташований у тимчасово окупованій Феодосії.

Морський нафтовий термінал, який розташований у східній частині Феодосії, недалеко від селища Берегове, є найбільшим об’єктом такого типу в Криму. Обсяг його резервуарних ємностей 250 тис. кубічних метрів. На півострові працює всього два такі термінали, ще один розташований у тимчасово окупованому Севастополі. Порт відкритий для заходу суден цілий рік і може надавати послуги з переробки вантажів широкого різновиду, механізований. Він має мережу залізничних колій.

До слова, у тимчасово окупованій Феодосії на найбільшій у Криму нафтобазі досі триває масштабна пожежа.

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Теги: пожежа вибух Чечня рятувальники послуги

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