Вибухнули три газові балони: на Бориспільщині у пожежі загинув літній чоловік

Потужне займання спалахнуло в господарській будівлі: причиною пожежі, за попередніми даними, став вибух газових балонів

У селі Ташань, що на Бориспільщині, внаслідок масштабної пожежі на території приватного домоволодіння загинув 84-річний господар. Про це повідомляє поліція Київщини, інформує «Главком».

Трагедія сталася вдень, 15 червня. О 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі спалахнула господарська споруда.

За попередніми даними правоохоронців, у господарській будівлі на території подвір'я стався вибух трьох газових балонів. Саме це і спровокувало потужне займання.

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС та правоохоронці. Під час ліквідації пожежі в будівлі виявили тіло літнього власника будинку без ознак життя.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах.