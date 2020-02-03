Прокуратура просить застосувати до «мінера» мосту Метро примусові заходи медичного характеру



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21 січня суд відправив Олексія Белько до психлікарні

Відповідне клопотання наразі скеровано на розгляд Дніпровського районного суду Києва

Прокуратура міста Києва скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до чоловіка, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії. Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

Вказана особа підозрювалася у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 КК України. Проте, результати судово-психіатричної експертизи засвідчили, що чоловік на момент вчинення інкримінованих правопорушень за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився та він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом, що виключало б його небезпечну поведінку.

Відповідне клопотання наразі скеровано на розгляд Дніпровського районного суду м. Києва.

Як повідомлялося раніше, 20 січня 2020 року суд змінив підозрюваному запобіжний захід з тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медичного закладу закритого типу. 28 січня 2020 року у зв'язку із завершенням досудового розслідування матеріали кримінального провадження були надані стороні захисту для ознайомлення.

Нещодавно Дніпровський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою ветерану АТО Олексію Бельку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро.

Нагадаємо, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід для ветерана бойових дій на Донбасі Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро у Києві. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 288 тисяч гривень. Станом на 9 січня 2020 року застава не внесена.

Як відомо, Белька були готові взяти на поруки троє людей: волонтерка та депутатка Яна Зінкевич, представник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Андрій Тарасов та командир спецпідрозділу «КОРД» Микола Путій.

Стало відомо, що Белько з 2014 по 2017 роки прослужив в АТО снайпером у 8-му полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій.

Йому загрожує покарання до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, поліція затримала чоловіка, який заблокував міст Метро у Києві та погрожував підірвати його. У спецоперації було задіяно близько 350 силовиків. Чоловік під час перемовин з правоохоронцями вимагав зустрічі зі своєю дівчиною.