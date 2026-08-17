Рух вулицею Золотоустівською обмежено до кінця літа

«Київавтодор» радить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 17 до 31 серпня у Шевченківському районі столиці частково обмежуватимуть рух автомобільного транспорту вулицею Золотоустівською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КК «Київавтодор».

За інформацією комунальної корпорації, фахівці місцевого ШЕУ проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Павлівської до будинку № 14.

Схема об’їзду від комунальної корпорації «Київавтодор» фото: КП ШЕУ Шевченківського району комунальної корпорації «Київавтодор»

У «Київавтодорі» перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів містом.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

Також до 20 серпня у столиці діятимуть тимчасові обмеження руху на шляхопроводі через трамвайні колії, що на Великій Кільцевій дорозі. Фахівці розпочинають масштабний ремонт конструкцій шляхопроводу. На час проведення робіт проїзд автомобілів буде обмежено першою та частково другою смугами в напрямку Литовського проспекту.

До 29 серпня частково обмежено рух транспорту бульваром Верховної Ради у Дніпровському районі столиці. Фахівці Дніпровського ШЕУ ремонтують асфальтобетонне покриття. Роботи триватимуть щодня із 8:00 до 20:00 години на ділянці від вулиці Сергія Набоки до вулиці Будівельників.