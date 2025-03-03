У лютому на Київщині народилося шість двієнь: де народжуваність найвища

Протягом лютого 2025 року на Київщині народилося 252 хлопчики та 241 дівчинка

Найменше, 14 малюків, народилося у Кагарлицькій центральній районній лікарні

Протягом лютого 2025 року на Київщині народилося 493 малюка: 252 хлопчики та 241 дівчинка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступницю голови Київоблради Тетяну Семенову.

Найбільша кількість дітей народилася у пологовому будинку Білої Церкви – 96 немовлят, на другому місці – «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування», де народилося 74 дітей і на третьому – Київський обласний перинатальний центр – 62 малят.

Найменше, 14 малюків, народилося у Кагарлицькій центральній районній лікарні.

Також серед новонароджених є шість двієнь, четверо з яких з'явилися на світ у КНП КОР «Київський обласний перинатальний центр» та ще двоє у Пологовому будинку у Білій Церкві.

Нагадаємо, уряд схвалив повернення грошової компенсації за «пакунок малюка». З 1 січня виплати були припинені, але тепер рішення прийнято. Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко. За його словами, до вересня 2025 року мають створити спеціальну систему, яка полегшить облік виплат і допомоги.

До слова, стали відомі рідкісні та найпоширеніші імена, які давали малюкам при реєстрації у Вінницькій області впродовж 2024 року. Загалом у регіоні зареєстрували народження 8228 дітей.

Як повідомлялося, у 2023 році немовлятам давали найчастіше імена Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило та інші.