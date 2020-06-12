«Слуги народу» обговорили на Банковій праймеріз у мери Києва



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Давид Арахамія: Ми спілкували стосовно майбутнього формату праймеріз

На зустріч прийшли ті політики, які заявили про своє бажання взяти участь у праймеріз

В Офісі президента України відбулася зустріч за участі представників політичної сили «Слуга народу» щодо формату проведення праймеріз серед потенційних кандидатів на посаду Київського міського голови від президентської політсили.

Про це голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу «Наш».

«Ми спілкували стосовно майбутнього формату праймеріз», - сказав Арахамія.

За його словами, на зустріч прийшли ті політики, які заявили про своє бажання взяти участь у праймеріз.

Раніше Зеленський пояснив, як обиратимуть кандидата в мери Києва від «Слуги народу».

Як відомо, народна депутатка від партії «Слуга народу» Ірина Верещук заявила, що не виключає свого балотування на пост мера Києва.

Нагадаємо, Олександр Качура та Олександр Дубінський заявили про наміри брати участь у внутрішньопартійних праймеріз «Слуги народу» з відбору кандидата на посаду мера Києва. Дубінський 31 травня оголосив про участь у праймеріз партії «Слуга народу» щодо кандидата у мери Києва.

Також народний депутат Олександр Ткаченко підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера Києва.

Колишній народний депутат, лідер партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко балотуватиметься на посаду мера Києва.

Чинний мер Києва Віталій Кличко заявив, що висуватиметься кандидатом в мери столиці від політичної сили, яку очолює - партії «Удар».

Заступник керівника Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко не відкинув можливості висування своєї кандидатури на посаду міського голови Києва.

Повідомлялося, що у партії «Європейська солідарність» розглядають можливість участі п’ятого президента, лідера партії Петра Порошенка у виборах мера Києва.

Також у Києві були помічені агітаційні борди голови столичного осередку «Батьківщини» Віталія Нестора.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримуватиме кандидата в мери Києва від партії «Слуга народу».