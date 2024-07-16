«Охматдит» частково відновив роботу після російської ракетної атаки 8 липня (фото)

Вже працює частина онкологічних відділень, окрім відділення трансплантації кісткового мозку

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві частково відновила роботу після російської ракетної атаки 8 липня. Про це повідомила преслужба закладу у вівторок 16 липня.

«Попри атаку минулого тижня, ми раді повідомити, що деякі відділення «Охматдиту» вже відновили свою роботу. Сьогодні знову відкрилося приймальне відділення невідкладної допомоги, яке тепер обслуговує і пацієнтів хірургічного профілю. Частина онкологічних відділень повернулася до роботи, окрім відділення трансплантації кісткового мозку – воно тимчасово працює на базі Київського міського центру нефрології та діалізу», – йдеться у повідомленні.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві фото: Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві, Facebook

Також зазначається, що відділення мікрохірургії, отоларингології та щелепно-лицевої хірургії тимчасово працюють на базі Першої обласної дорослої лікарні.

Окрім того, в «Охматдиті» працюють такі відділення:

Екстрена медична допомога (emergency);

Ургентна хірургія;

Абдомінальна хірургія;

Торакальна хірургія;

Ортопедія та травматологія;

Центр радіології;

Дитяча та підліткова гінекології;

Гнійна хірургія;

Педіатрія;

Інфекційне боксоване відділення для дітей молодшого віку;

Ендокринологія;

Дитяча неврологія;

Дитяча урологія;

Відділення анестезіології;

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

Операційне відділення.

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Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві частково відновила роботу після російської ракетної атаки 8 липня фото: Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України «Охматдит»

Також у клініці знову надають допомогу у відділеннях неонатологічного профілю:

Інтенсивній терапії новонароджених дітей;

Хірургії новонароджених;

Інтенсивному виходжуванню глибоко недоношених дітей;

Інтенсивному виходжуванню та ранній реабілітації дітей з перинатальною патологією.

Свою роботу також продовжують підрозділи лікарні:

Центр інфекційних хвороб Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

Центр медико-психологічної, соціально-реабілітаційної допомоги дітям;

Центр служби крові;

Центр патології гемостазу.

Нещодавно відновили роботу також:

лабораторія медичної генетики;

Український референс-центр з лабораторної діагностики та метрології;

Медико-генетичний центр.

«Охматдит» запрошує усіх, хто потребує медичної допомоги, звертатисяза допомогою.

«Попри виклики, ми продовжуємо працювати заради здоров'я наших маленьких пацієнтів», – зазначили в Охматдиті.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Згодом стало відомо, що Україна звернулась до МАГАТЕ із закликом скликати екстрене засідання через атаку Росії на «Охматдит» 8 липня.

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні«Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

До слова, в Києві завершено аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня.