У Путіна виставили Європі ультиматум: або покора, або великі проблеми

У РФ вимагають відновити діалог на своїх умовах і лякають ядерною ескалацією

Москва не полишає спроб перекласти відповідальність за розв'язану нею криваву війну в Україні на країни Заходу. Цього разу пресссекретар глави Кремля Дмитро Пєсков відзначився черговою порцією пропагандистських повчань. «Главком» з посиланням на інтерв'ю Пєскова швейцарському виданню Die Weltwoche, розповідає, що Росія досі намагається розмовляти зі світом мовою погроз і маніпуляцій, повністю ігноруючи реальність.

Так, в розмові з журналістами речник російського диктатора нахабно сформулював чотири умови для європейських держав, виконання яких нібито має зупинити ескалацію, та вкотре вдався до відвертого шантажу.

Отогж, у розмові з європейськими журналістами прессекретар Путіна спробував зобразити Росію «миролюбною» стороною, заявивши, що розв'язання конфлікту нібито лежить на поверхні та залежить виключно від поступок з боку Євросоюзу.

«Все досить просто. По-перше, Росія не є джерелом загрози для Європи. По-друге, потрібно прислухатися до занепокоєнь Росії,» – цинічно озвучив перші два пункти Пєсков.

Наступні ж тези кремлівського чиновника перейшли у відкритий ультиматум, де європейців прямо попередили про наслідки за відмову підігрувати інтересам Москви:

«По-третє, якщо ви ігноруєте занепокоєння Росії, у вас будуть проблеми. По-четверте, постарайтеся відновити діалог з Росією якнайшвидше. Вона відкрита, гнучка та готова [до нього]... Ось так просто» , – резюмував прессекретар окупантів.

Зазначимо, що окрім традиційних закликів «почути Росію», Пєсков опустився до звинувачень нинішнього покоління європейських лідерів у «популізмі» та русофобії, назвав розрахунок Європи на стратегічну поразку РФ «найбільшою помилкою в історії» , а також знову заговорив про можливість застосування ядерної зброї за умов «загрози існуванню російської держави».

Водночас у Кремлі намагаються знайти слабкі місця в єдності західних союзників. Пєсков окремо виділив Дональда Трампа, заявив, що той нібито «відрізняється від європейських політиків тим, що віддає перевагу вирішенню проблем через переговори», і висловив сподівання, що в майбутньому в Європі до влади прийдуть інші політики, готові домовлятися з Москвою.

Усі заяви Кремля про «гнучкість і готовність до діалогу» звучать на тлі безперервних ракетних ударів по українських містах, руйнування цивільної інфраструктури та спроб загарбати нові території України.

Для провідних європейських держав очевидно: заклики Пєскова «не вважати Росію загрозою» – це спроба присипити пильність ЄС, змусити Захід припинити військову підтримку України та погодитися на умови країни-агресорки. Проте європейська спільнота чудово розуміє, що єдиний реальний спосіб зупинити ескалацію – це повна деокупація українських земель і рішуча відсіч російському імперіалізму.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія, попри значні втрати й ознаки виснаження, нарощує сили та готується перехопити ініціативу на фронті. За його словами, говорити про перелом у війні ще зарано, адже окупанти збільшують виробництво озброєння, посилюють угруповання військ і можуть розпочати нові наступальні дії.