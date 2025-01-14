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У Дніпровському районі виявлено небезпечний предмет (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Дніпровському районі виявлено небезпечний предмет (фото)
Заявник розповів правоохоронцям, що під час прогулянки виявив ймовірний боєприпас
фото: патрульна поліція Києва

Кияни продовжують виявляти небезпечні знахідки 

На спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета у Дніпровському районі Києва. Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Заявник розповів правоохоронцям, що під час прогулянки виявив ймовірний боєприпас. Патрульні прибули за вказаною адресою, огородили місце події й викликали слідчих та вибухотехніків.

Поліція нагадала, як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів.

Нагадаємо, поліцейські за 11 місяців цього року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський.«Щодо кількості зброї, яку НПУ вилучила за 11 місяців цього року, то йдеться про понад 1 млн 600 тис. набоїв, майже 15 тис. гранат, 11 тис. мін і боєприпасів крупного калібру і понад 3 тис. кг вибухівки», – сказав він.

Таку зброю вилучають як на блокпостах, так і під час проведення оперативних заходів, оперативних закупок, слідчих дій.

До слова, Кабінет Міністрів дозволив у період дії воєнного стану цивільним особам користуватись вогнепальною зброєю для стримування збройної агресії. Однак зброя має бути офіційно задекларована

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Теги: поліція Київ граната вибухівка

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