Лікар назвав небезпечні ліки при коронавірусі

Спеціаліст закликав перестати приймати протидіарейні препарати з лоперамідом

Доктор медичних наук з дитячої лікарні Цинциннаті Джошуа Шаффцін назвав лікарські препарати, від яких слід відмовитися при зараженні коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє журнал Good Housekeeping.

Спеціаліст закликав перестати приймати протидіарейні препарати з лоперамідом. За його словами, через такі медикаменти сповільнюється робота кишечника, що в свою чергу заважає очищенню організму від бактерій і запалення.

Також Шаффцін порекомендував відмовитися від інгаляторів. Експерт підкреслив, що їх не варто використовувати, якщо немає астми, оскільки вони можуть нашкодити серцю.

Він пояснив, що будь-який препарат, який містить фенілафрін, небезпечний при хворобах серця. Це діюча речовина входить до складу багатьох назальних спреїв.

Фахівець відзначив, що це особливо небезпечно для людей з підвищеним тиском