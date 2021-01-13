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    Лікар назвав небезпечні ліки при коронавірусі

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    Лікар назвав небезпечні ліки при коронавірусі - Лікар назвав небезпечні ліки при коронавірусі
    Лікар назвав небезпечні ліки при коронавірусі

    Спеціаліст закликав перестати приймати протидіарейні препарати з лоперамідом

    Доктор медичних наук з дитячої лікарні Цинциннаті Джошуа Шаффцін назвав лікарські препарати, від яких слід відмовитися при зараженні коронавірусною інфекцією.

    Про це повідомляє журнал Good Housekeeping.

    Спеціаліст закликав перестати приймати протидіарейні препарати з лоперамідом. За його словами, через такі медикаменти сповільнюється робота кишечника, що в свою чергу заважає очищенню організму від бактерій і запалення.

    Також Шаффцін порекомендував відмовитися від інгаляторів. Експерт підкреслив, що їх не варто використовувати, якщо немає астми, оскільки вони можуть нашкодити серцю.

    Він пояснив, що будь-який препарат, який містить фенілафрін, небезпечний при хворобах серця. Це діюча речовина входить до складу багатьох назальних спреїв.

    Фахівець відзначив, що це особливо небезпечно для людей з підвищеним тиском

    Теги: лікар ліки лікарські препарати коронавірус
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