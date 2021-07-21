Одещину побив град розміром з куряче яйце (фото)

Hятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка

Hятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка

Вулиці підтоплені, залишилось багато зламаних дерев

В Одеській області негода у вівторок, 20 липня, запам'яталася зливою і шквалистим вітром. У деяких районах пройшов град розміром з куряче яйце. Про це інформує місцеве інформагентство «БессарабіяINFORM».

Негода повалила дерева, а також затопила вулиці.

На півночі області хазяйнував грозовий фронт. Так, після обіду в Ананьєві пройшла сильна злива зі шквальним вітром. Вулиці були підтоплені, залишилось багато зламаних дерев.

В околицях Котовська, Роздільної та Біляївки пройшов град з сильним дощем.

Розмір граду досягав розмірів курячого яйця або яблука середнього розміру.

У Роздільнянському районі вчора також був зафіксований невеликий смерч.

Крім того 20 липня рятувальники чотири рази виїжджали прибирати дерева з проїжджої частини у селищі Любашівка.

Додамо, що внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня впали приблизно 150 дерев.

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