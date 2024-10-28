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Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews
Європейці вимушені заощаджувати у своєму повсяденному житті
фото із відкритих джерел

Європейці змушені скорочувати витрати на харчування, щоб сплатити житло

Звіт New Housing Trend Report 2024, складений агентством нерухомості RE/MAX Europe, показав, що за останній рік більш ніж кожному десятому європейцю довелося урізати витрати на продукти харчування та основні предмети повсякденного попиту, щоб сплатити своє житло. Про це пише Euronews.

Опитування, у якому взяли участь тисячі осіб, показало: за останні 12 місяців вартість житла в Європі зросла в середньому на 54%. Більше третини європейців (37%) заявили, що хоча вони справляються і можуть дозволити собі оплачувати житло, з грошима, як і раніше, туго. Майже п'ята частина (19%) заявила, що їм важко вдається зводити кінці з кінцями.

Європейцям бракує грошей на оплату житла – Euronews фото 1

У середньому європейські домогосподарства витрачають 38% свого доходу на оплату оренди або іпотеки та комунальні платежі, причому найвищий показник – у Словенії (43%) та Португалії (42%). Водночас жителі Швейцарії, наприклад, відзначають менше навантаження (30%).

80% учасників опитування заявили, що почали скорочувати повсякденні витрати, щоби платити за житло.

Близько 41% респондентів вирішили заощаджувати на соціальних заходах, а 40% скоротили витрати на відпочинок та предмети розкоші. Близько 16% учасників опитування заявили, що скоротили витрати на харчування, причому найбільша частка – 26% – припадає на Австрію та Фінляндію.

Коли скоротити витрати недостатньо

15% європейців повідомили, що були змушені вдатися до тієї чи іншої форми запозичення, щоби покрити витрати на житло. Ця тенденція найбільш яскраво виражена у Туреччині (32%), Болгарії (22%) та Румунії (20%).

Близько третини респондентів, які скористалися кредитами, фінансують свої витрати на житло за допомогою кредитних карток, а трохи менше 27% звернулися за необхідними коштами до родичів та друзів. Чверть респондентів скористалися овердрафтом і трохи менше (23%) вирішили звернутися за незабезпеченим банківським кредитом для покриття витрат на житло.

В умовах невизначеного майбутнього майже половина (48%) респондентів по всій Європі заявили, що очікують на подальше зростання вартості житла в найближчі 12 місяців.

У відповідь на похмурі прогнози значна частина європейців замислюється про радикальні зміни: 32% готові переїхати заради більш фінансово доступного життя в невелике місто чи селище, а 24% готові з тієї ж причини переїхати за кордон. Однак близько 21% не готові до переїзду.

18% опитаних європейців заявили, що важко оплачують рахунки за електроенергію, особливо висока ця частка в Греції, де 36% жителів стикаються з серйозними труднощами в управлінні такими витратами.

У зв'язку з високими витратами екологічні покращення в будинку відійшли на другий план для багатьох родин, для яких пріоритетом є оплата найближчих рахунків, а не довгострокова стійкість.

Як і раніше, більше чверті респондентів (27%) розглядають можливість встановлення сонячних батарей, і трохи менше (25%) – встановлення подвійного скління. Пристрої зі збору дощової води та теплові насоси менш пріоритетні – лише п'ята частина опитаних заявила, що розгляне можливість їх встановлення.

Майже половина опитаних заявила, що збільшення державної підтримки чи субсидій могло б спонукати їх до встановлення енергозберігаючих систем.

Де в Європі люди задоволені вартістю свого житла?

Незважаючи на занепокоєння щодо вартості житла, рівень задоволеності ним залишається високим у багатьох країнах Європи.

Найбільше задоволені своїм житлом мешканці Нідерландів та Румунії: 84% опитаних заявили, що вони задоволені. У цих країнах відносно високий рівень домоволодіння та гарна якість житла, що може пояснити такий результат.

У середньому 76% європейців задоволені своїм житлом. І набагато менше радіють даху над головою мешканці Мальти, Чехії, Словенії, Угорщини, Туреччини, Греції та Ірландії.

Невдоволення викликано різними проблемами, наприклад, потребою у більшому просторі, особливо в Польщі, де 58% мешканців називають це причиною незадоволеності своїми житловими умовами. У середньому по Європі цей показник становить 37%.

Вартість – ще одна важлива проблема: третина (33%) незадоволених респондентів заявили, що їхнє житло надто дороге. Цей показник досягає 53% на Мальті, 48% в Ірландії та стільки ж у Фінляндії.

Крім того, майже половина незадоволених мешканців Португалії вказала на проблеми із вогкістю чи пліснявою, а п'ята частина опитаних у Нідерландах назвала головною проблемою шкідників.

До слова, середня вартість оренди житла у Польщі за рік зросла на 2%, що еквівалентно 80 злотим. Причиною зростання цін стало підвищення вартості комунальних послуг та наплив мігрантів. Про це свідчать дані  ресурсів Otodom та Money. 

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Теги: Європа відпочинок соціум продукти житло місто кордон харчування

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