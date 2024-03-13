В Одесі під час тривоги пролунали вибухи

Мешканців Одеси та району влада просить залишатися у укриттях

Сьогодні зранку, 13 березня, в Одесі пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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При цьому мешканців Одеси та району просять залишатися у укриттях.

«Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою! Це важливо!» – звернувся Кіпер.

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Як пише видання Думська в місті працює ППО. «В Одесі пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.

У свою чергу, у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. «Ракета на Одещину», – зазначили військові.

Зазначимо, що на даний момент повітряна тривога оголошена лише у двох областях – Одеській та Донецькій.

Триває 749-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.