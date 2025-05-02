В Одесі на Куликовому полі чоловік накинувся з ножами на поліцейських

Інцидент стався на Куликовому полі, де у 2014 році відбулися трагічні події в Будинку профспілок

Правоохоронці застосували проти нападника зброю

На Куликовому полі чоловік, озброєний двома ножами, напав на правоохоронців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Зазначається, що правоохоронці охороняли громадський порядок.

«З метою відбиття нападу та затримання правопорушника, один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю щодо нападника», – йдеться у повідомленні.

Нападника та поліцейських доправлено до лікарні з пораненнями. На місці інциденту працює слідчо-оперативна група.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група фото: od.npu.gov.ua/Головне управління Національної поліції в Одеській області

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року. Суд визнав, що події понад десятирічної давнини значною мірою викликані російською пропагандою, водночас наголосивши, що були і порушення з боку України, яка має сплатити компенсації.

Як відомо, уперше проросійські сили в Одесі заявили про себе 19 лютого 2014 року, коли на площі перед обласною державною адміністрацією було жорстоко розігнано мирну акцію протесту проти вбивств учасників Революції Гідності в Києві. Озброєні кийками декілька сотень учасників антимайдану жорстоко побили багатьох проукраїнських активістів і журналістів.

За декілька днів по тому українські патріоти створили в місті самооборону. 1 березня відбулася одна з наймасштабніших в Одесі акцій останніх десятиліть – Марш миру. Близько 10 тис. його учасників пройшли містом до генерального консульства російської федерації з вимогами припинити збройну агресію проти України та окупацію Криму.

Проросійські сили облаштували на Куликовому полі наметове містечко. Вони проводили численні акції, неодноразово закликали керівництво Росії ввести війська в Україну та переслідували проукраїнських активістів.

Під час ходи колони Маршу миру люди з Куликового поля перекрили вулицю, відбулися сутички. Шестеро одеситів прямо в центрі міста були буквально розстріляні проросійськими бойовиками. Однією з перших жертв протистояння став сотник «Правого сектора», правник Ігор Іванов.

Місцеві підприємці, ресторатори, перехожі одесити, які того дня опинилися в центрі міста, підтримали учасників Маршу миру. За декілька годин інтенсивного вуличного протистояння сили бойовиків вичерпалися, і вони почали рятуватися втечею, перебравшись у Будинок профспілок.

З даху та вікон будівлі по українських активістах почалася стрілянина, в них полетіли «коктейлі Молотова» та каміння. У певний момент на маршових сходах Будинку профспілок розпочалася пожежа. Обставини її виникнення дотепер не з’ясовані. Синтетичний матеріал, що був складений під сходами, затягнув отруйним димом всю будівлю, а температура перевищувала всі критичні показники.

У Будинку профспілок від отруєння чадним газом і через падіння з висоти загинули понад 40 осіб. Багатьох забарикадованих врятували українські активісти, буквально знімаючи їх з вікон палаючої будівлі.