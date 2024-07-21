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Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ
Якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доправили її до ТЦК
фото з відкритих джерел

В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування

На прикордонних пунктах пропуску повістки не видають. Утім, на КПП можуть перебувати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Радіо Свобода».

«В окремих пунктах пропуску, в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю», – наголосив представник ДПСУ.

За його словами, повістки на пунктах пропуску «масово, відкрито чи не відкрито» не видають. Утім, якщо людина, яка перетинає кордон, перебуває у розшуку, то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб ті доправили її до ТЦК.

Демченко зауважив, що працівники ТЦК не беруть участь в прикордонному контролі. Але допомагають в разі «якщо виникають якісь питання відносно документів або інформації».

Нагадаємо, Уже від 17 липня українським чоловікам віком 18-60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися. 

Раніше Львівські прикордонники виявили 34-річного уродженця Житомирщини, який намагався незаконно перетнути кордон України, сховавшись у спальному відсіку вантажівки «Мерседес».

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.

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Теги: Андрій Демченко кордон радіо Свобода прикордонники

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