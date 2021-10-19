Можливо, найбільш заразна форма коронавірусу: Британія виявила нову варіацію Covid-19

AY.4.2 може виявитися найбільш заразною версією коронавірусу, виявленою з початку пандемії

У Великій Британії почала поширюватися нова варіація коронавірусу – AY.4.2. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вченого Інституту Уеллкома Сенгера в Кембриджі Джеффрі Барретта і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу.

Як зазначається, новий вид інфекції є варіацією «Дельта»-штаму коронавірусу, однак, як видно, має більшу заразність, ніж вихідний варіант – як мінімум на 10-15%. При цьому, за словами Балу, AY.4.2 може виявитися найбільш заразною версією коронавірусу, виявленою з початку пандемії.

Водночас фахівець підкреслив, що поки нова варіація фіксується тільки на території Великої Британії – зараз на неї припадає близько 10% усіх випадків зараження в країні. Балу також зазначив, що поширення нової форми може бути просто «випадковою демографічною подією».

У свою чергу Баррет заявив, що, незважаючи на більш високу заразність AY.4.2, зростання захворюваності в Британії пов'язане в першу чергу з тим, що жителі нехтують заходами профілактики, а не з появою нової варіації вірусу.

Інший опитаний виданням експерт, професор клінічної мікробіології Кембриджського університету Рави Гупта підкреслив, що AY.4.2 навряд чи сприятиме поширенню коронавірусу настільки ж значно, як це зробили раніше «Британський» і «Індійський» штами.

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