Почему так важно есть бананы. Пять главных причин

Специалисты по питанию рассказали об основной пользе тропического фрукта

Профессиональные диетологи рассказали о главных «плюсах» употребления бананов. Как подчеркивают специалисты, их стоит добавить в рацион тем более сегодня, в разгар зимы, когда чувствуется острый дефицит в витаминах. Бананы добавляют энергии. Они идеально подходят для людей, которые много тренируются, поскольку эти фрукты мгновенно



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Бананы

Специалисты по питанию рассказали об основной пользе тропического фрукта

Профессиональные диетологи рассказали о главных «плюсах» употребления бананов. Как подчеркивают специалисты, их стоит добавить в рацион тем более сегодня, в разгар зимы, когда чувствуется острый дефицит в витаминах.

Бананы добавляют энергии. Они идеально подходят для людей, которые много тренируются, поскольку эти фрукты мгновенно добавляют энергию. Сахар из них быстро достигает мышечных волокон, которые получили микроповреждения после тяжелых тренировок в зале.

Источник калия. Именно эти желтые плоды являются одним из самых богатых источников легкоусвояемого калия – почти 500 мг на один банан. А это обеспечивает организм здоровым кровообращением и насыщением кислорода каждой клетки. Также калий нормализует давление, уровень холестерина в крови, предотвращает инсульты и инфаркты, образование камней в почках и подагру.

Улучшают пищеварение. В одном банане почти три грамма клетчатки, а это 10% от дневной нормы. Как указывает диетолог – это очень нежная клетчатка, которая не раздражает слизистую оболочку даже хронически воспаленного кишечника. Эта клетчатка поглощает все токсины и эндотоксины, выводит их из организма и не дает попасть в кровь.

Улучшают настроение. Эти плоды богаты аминокислотой триптофан, которая регулирует содержание серотонина («гормона счастья»). Серотонин улучшает настроение и предотвращает его перепадам, а также уменьшает чувство тревоги и депрессии. Также употребление банана помогает высвобождением дофамина в мозге, что еще больше улучшает настроение.

Освежают кожу и укрепляют кости. Бананы содержат марганец и витамин С, который помогает вырабатывать коллаген, важный структурный компонент, который отвечает за упругость кожи, здоровье связок, суставов, мышц. А марганец уменьшает риск эпилепсии и болезни Паркинсона, а также остеопороза.

Джерело: 24 канал