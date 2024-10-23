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Нардеп Дубінський у СІЗО змінив зачіску (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Дубінський російською мовою розповідає «шокуючу правду про ситуацію на фронті»
скриншот відео від 22 жовтня 2024 року

Зачіска Олександра Дубінського помітно змінилася і втратила колишню бездоганність

Народний депутат України Олександр Дубінський, який за інформацією Офісу Генерального прокурора підозрюється у держаній зраді, вчиненій у складі злочинної організації, у СІЗО кардинально змінив зачіску.

На відео, оприлюдненому нардепом на власній сторінці у Facebook, можна помітити, що волосся у Дубінського помітно відросло і зачіска втратила колишню бездоганність. У новому відеоролику Дубінський російською мовою розповідає «шокуючу правду про ситуацію на фронті». 

Раніше Дубінський ретельно слідкував за своєю зачіскою.

У 2023 році Дубінський носив бездоганну зачіску і коротку бороду
У 2023 році Дубінський носив бездоганну зачіску і коротку бороду
фото: Олександр Дубінський, Facebook

Наразі, за інформацією правоохоронців, народний депутат знаходиться під вартою. Екснардеп та колишній прокурор напередодні повномасштабного вторгнення РФ втекли за кордон, де переховуються від правосуддя.

Нагадаємо, що раніше працівники ДБР та СБУ викрили новий факт сприяння народним депутатом Олександром Дубінським та його помічником у незаконному перетині кордону іншій особі. 

Згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування щодо народного депутата України Олександра Дубінського та його спільників, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.

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Теги: українці державна зрада Олександр Дубінський

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