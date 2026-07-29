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Юрій Рибчинський склав вірш про Чернівці та золоту добу української естради (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Юрій Рибчинський: «Давай поїдем в місто, де жили Софія і Назарій, де щохвилини, кожен день «Смерічкою» Дутківський марив»
фото: facebook.com/ribchinski

Юрій Рибчинський описав красу та ностальгію Чернівців

Народний артист і Герой України Юрій Рибчинський зачитав свій новий вірш про Чернівці. Поет згадав у рядках про видатних артистів золотої доби української естради. Про це пише «Главком» із посиланням на допис журналіста та історика української естради Михайла Маслія.

У новому вірші Юрій Рибчинський розповідає про своїх друзів та відомих українських митців, які жили у Чернівцях. А саме про поета Володимира Івасюка, народну артистку Софію Ротару, естрадного співака Назарія Яремчука, а також засновника вокально-інструментального ансамблю «Смерічкоа» Левка Дутківського.

Вірш Юрія Рибчинського «Давай поїдем в Чернівці»

Давай поїдем в Чернівці,

Й знайдемо дім, де жив Володя.

Там покладемо квіти ці,

Що схожі на його мелодії.

Давай поїдем в місто,

Де жили Софія і Назарій,


Давай поїдем в місто,

Де жили Софія і Назарій,

Де щохвилини, кожен день

«Смерічкою» Дутківський марив.

Також Юрій Рибчинський згадує про Василя Зінкевича, який починав свій шлях у Чернівцях, та вулицю Кобилянської (Кобилштрассе), де збиралися українські митці. Поет згадав і про композитора Валерія Громцева, який теж жив та працював у Чернівцях.

Давай поїдем в Чернівці,

Де починав Зінкевич Вася,

Де біля біржі всі митці

Збиралися на Кобилштрассе.


Давай поїдем в Чернівці,

Де жив й творив Валера Громцев.

Дерева там, як олівці,

Які малюють в небі сонце.

Юрій Рибчинський не залишив без рядка у своєму вірші свого друга, видатного драматурга та письменника Анатолія Крима, який свого часу також творив у Чернівцях. Серед рядків вірша, які зачитав Рибчинський, можна почути й про співака Миколу Мозгового, який у своїй пісні «Мій рідний край» закликає завітати до Прикарпаття.

Пройшло багато літ і зим,

Та не забуть мені адреси,

Де друг мій Анатолій Крим

Писав свої чудові п’єси.


Давай поїдем в Чернівці,

І хай пробачать Львів і Київ,

Що не вони, а Чернівці,

В нас викликають ностальгію.


По його вулицях пройдись…

Де чернівчанки, буковинки

Всі надихали нас колись

Красою на безумні вчинки.


Давай поїдем в Чернівці,

В той край чарівний, живописний,

Куди нас кликав Мозговий

У незабутній своїй пісні.


Ну що сказать тобі в кінці,

Мій друг душевний, старовинний,

Давай поїдем в Чернівці,

Пісенне серце України.

Нагадаємо, 22 травня, народний артист і Герой України Юрій Рибчинський відзначав день народження. Видатному митцю виповнився 81 рік. З нагоди дня народження легендарного поета та драматурга «Главком» розповідав про його творчий шлях, найвідоміші пісні за текстом Рибчинського та його здобутки. 

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Теги: література Чернівці Юрій Рибчинський відео

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