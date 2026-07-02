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Донька Олі Полякової потрапила до лікарні у Монако: співачка поскаржилася на якість медицини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оля Полякова з дочкою Марією показалися разом на відпочинку
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Полякова порівняла час очікування лікаря у Монако та в Україні

Донька української співачки Олі Полякової Марія потрапила до лікарні у Монако. Артистка поділилася деталями та поскаржилася на якість надання медичних послуг за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на Instagram зірки.

Оля Полякова з донькою Марією у Монако відзначала день народження подруги. Однак вранці співачка вийшла на звʼязок з невтішною новиною. За її словами, Марії стало зле, тож вона відвезла доньку до госпіталю. «Шоста ранку, моя дитина Машуська у госпіталі. Прокинулася від дикого болю у животі, і ми поїхали у госпіталь. Не знаю, що це», – розповіла зірка.

Донька Олі Полякової потрапила до лікарні у Монако: співачка поскаржилася на якість медицини фото 1
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

Згодом Полякова записала нову сторис, де поскаржилася на довге очікування надання медичної допомоги. Як розповіла артистка, вона з донькою чекала на лікаря понад годину. Тож співачка порівняла медицину в Україні та за кордоном, зауваживши, що вдома вона ніколи не чекала на лікаря так довго.

Донька Олі Полякової потрапила до лікарні у Монако: співачка поскаржилася на якість медицини фото 2
фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

«Пройшла година, лікар ще не прийшов. Я вам скажу чесно: наша медицина краща у тисячу разів. Я ніколи не чекала лікаря годину», – додала вона.

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

До слова, українська співачка Оля Полякова відмовила колишньому міністру культури України, який до неї залицявся. Полякова познайомилася з одним із колишніх міністрів культури України в Ялті, куди її та інших зірок запросив тодішній президент. Тоді міністр запропонував зірці підвезти її додому.

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Теги: діти медицина лікарня співачка Оля Полякова дочка

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