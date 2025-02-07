Адміністрація Трампа скасовує програму робочої групи, що боролась з російськими олігархами

Натомість Вашингтон хоче кинути всі ресурси на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами

Міністерство юстицій Сполучених Штатів Америки вирішило припинити зусилля із забезпечення дотримання санкцій і переслідування олігархів, близьких до Кремля. Про це пише The Guardian.

Генеральний прокурор США Пем Бонді повідомила, що зусилля, відомі як Task Force KleptoCapture, завершаться як частина зміни фокусу та фінансування на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

Відомо, що KleptoCapture висувала обвинувачення проти алюмінієвого магната Олега Дерипаски та телевізійного магната Костянтина Малофєєва за ймовірне порушення санкцій, а також конфіскувала яхти, що належать підсанкційним олігархам Сулейману Керімову та Віктору Вексельбергу.

Справи, які розслідує ця оперативна група, ймовірно, продовжать, але робота більше не буде централізована в штаб-квартирі Міністерства юстиції. Прокурори, які входять до складу оперативної групи, повернуться на попередні посади.

Натомість Вашингтон хоче кинути всі ресурси на боротьбу з наркокартелями та міжнародними бандами.

«Ця політика вимагає фундаментальних змін у мисленні та підході», – написала Бонді. Та додала, що ресурси, які зараз виділяються на застосування санкцій і арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на протидію картелям.

Міністерство також ліквідувало робочу групу з питань іноземного впливу, яка була створена в першій адміністрації Трампа для контролю за кампаніями впливу, організованими Росією та іншими країнами, спрямованими на розсіяння розбрату, підрив демократії та поширення дезінформації.

До слова, Зеленський заявляв, що порушення санкцій запроваджених проти Росії, має трактуватися, як співучасть у війні. Той, хто допомогає росіянам знищувати життя, має за це відповідати.