Бабусі Злати Огнєвіч виповнилося 90 років: співачка поділилася сімейними кадрами

Злата Огнєвіч поділилася фото своєї мами та бабусі-іменинниці

Українська співачка Злата Огнєвіч привітала свою найріднішу людину з ювілеєм. Бабусі-довгожительці артистки виповнилося 90 років. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку зірки в Instagram.

Злата Огнєвіч показала кадри зі своєю бабусею в день її народження. «Сьогодні у моєї бабулі ювілей – 90 років. Приїхала її привітати. Бабулічка, вітаю тебе. І тебе вітають усі мої підписники», – сказала співачка у відео.

Бабусі Злати Огнєвіч виповнилося 90 років фото: Іnstagram.com/zlata.ognevich

У наступних кадрах артистка показала, як її бабуся задуває свічки на святковому торті та промовляє своє бажання. «За мир і щасливе життя», – сказала довгожителька.

Також Злата Огнєвіч показала декілька кадрів зі святкування ювілею бабусі: жінці подарували великий букет троянд та підготували святковий стіл.

Мама та бабуся Злати Огнєвіч фото: Іnstagram.com/zlata.ognevich

На окремих фото співачка показала свою маму з бабусею, доповнивши сторис піснею Кузьми Скрябіна «Мам». Як відомо, бабуся Злати Огнєвіч мешкає у Кривому Розі, де й народилася сама зірка.

Нагадаємо, українська ведуча Ольга Фреймут поділилася сімейним відео та показала свою 91-річну бабусю в її день народження. Ольга Фреймут привітала свою бабусю Юлію з днем народження та приїхала до неї на Львівщину, до села Підгірці. Бабусі ведучої виповнився 91 рік.