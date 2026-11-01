Легендарна команда бойкотуватиме Гран-прі Катару

Пелотон на прийдешньому етапі чемпіонату буде коротшим

Стайня «Ямаха» відмовилася від участі в Гран-прі Катару MotoGP. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу чемпіонату.

Японська команда вирішила не їхати на Близький Схід через безпекову ситуацію. Катарський етап елітних мотоперегонів запланований на 6-8 листопада. MotoGP налаштований провести гран-прі, незважаючи на можливі атаки на державу.

«Після останньої оцінки ситуації на Близькому Сході компанія «Ямаха» не виявила достатніх підстав для зміни загальнокорпоративних обмежень на поїздки. Як наслідок, компанія «Ямаха» сповістила MotoGP Group про своє рішення не брати участь у Гран-прі Катару 2026 року», – йдеться в заяві стайні.

Менеджмент чемпіонату відреагував на рішення команди. У своєму комюніке серія попередила «Ямаху» про наслідки бойкоту етапу. Проте, в нинішньому сезоні японська стайня не веде боротьби за титули в особистому заліку чи Кубку конструкторів.

До слова, тріо іспанців склало подіум Мото Гран-прі Малайзії. Перемогу оформив Марк Маркес. Він зміцнив лідерство в загальному заліку за три етапи до кінця сезону.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.



