Обидва минулорічні фіналісти вибули: визначилися вісім найкращих команд Кубка України

Цього сезону в Кубка України буде новий переможець

Сьогодні, 29 жовтня 2026 року, підійшла до завершення 1/8 фіналу Кубка України з футболу. Про те, які команди продовжать боротьбу за трофей, повідомляє «Главком».

У перший день стадії 1/8 фіналу головною подією було Класичне, яке відбулося уже на такому ранньому етапі. «Динамо» і «Шахтар» другий рік поспіль зіграли між собою за вихід до чвертьфіналу, проте повторити долю минулорічного розіграшу Кубка їм не вдалося. «Шахтар» діяв прагматичніше і реалізував одразу три гострі нагоди, які лишилися без відповіді від «Динамо» (3:0). Не обійшлося і без допомоги від київського клубу, який лишився вдесятьох після вилучення Тараса Михавка та не зміг нав'язати боротьбу гірникам в атакувальному аспекті гри.

У другий день, 28 жовтня 2026 року, сталася найбільша сенсація цього туру. Харківський «Металіст», який грає в Першій лізі, завдяки єдиному голу від Данила Кайдалова зумів вибити з турніру черкаський ЛНЗ. За сумісництвом «Металіст» став єдиною командою Першої ліги, яка зіграє у чвертьфіналі Кубка України. Минулого року Перша ліга теж була представлена на дальніх стадіях турніру, адже «Чернігів» дістався до фіналу турніру. Цього року, щоправда, повторити цей успіх команді не вдасться, адже вона поступилася «Епіцентру» і завершила участь у Кубку України.

У третій день, 29 жовтня 2026 року, основна увага була прикута до матчу «Зоря» – «Кривбас». Криворізька команда не була фаворитом пари, адже старт сезону в УПЛ у команди Олександра Петракова вийшов відверто невдалим: лише шість очок у восьми іграх та передостання позиція таблиці. Однак затягнути до серії пенальті криворіжцям цей поєдинок таки вдалося незважаючи на ранній пропущений гол від Джордана. А вже в післяматчевій перестрілці сильнішим виявився саме «Кривбас», вибивши з турніру «Зорю».

Тепер ці чотири команди, до яких також приєднаються «Верес», «Харків», «Полісся» та «Карпати», зіграють у 1/4 фіналу Кубка України. Вони пройдуть 2-4 березня 2027 року.

Результати 1/8 Кубка України

Господарі Рахунок Гості Лівий берег 0:1 Верес Голи: Помба (41) Шахтар 3:0 Динамо Голи: Мендоса (43), Ісаке Сілва (74), Аліссон (87) Маяк Сарни 1:2 Харків Голи: Романюк (76) – Когут (35), Дубко (87) ЛНЗ 0:1 Металіст Голи: Кайдалов (81) Полісся 2:0 Новий Розділ Голи: Філіппов (10), Гайдучик (33) Чернігів 1:2 Епіцентр Голи: Безгубченко (45+2) – Миронюк (24), Євпак (86) Зоря 1:1 (пен 2:3) Кривбас Голи: Джордан (7) – Герберт (27) Серія пенальті: Джордан (0:0), Попара (1:1), Горбач (1:2), Дришлюк (2:2), Будківський (2:3) – Лін (0:1), Машаду (1:2), Наві (1:2), Джонс (2:3) Карпати 2:1 Олександрія Голи: Чачуа (27), Фелліпе Вієйра (43) – Козак (45)

Нагадаємо, що тимчасовий тренер «Динамо» Кендзьорек розповів, які плани у його команди після вильоту з Кубка України.