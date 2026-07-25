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Стало відомо, скільки заробили збірні за підсумками Чемпіонату світу з футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, скільки заробили збірні за підсумками Чемпіонату світу з футболу
Збірна Іспанії святкує перемогу на ЧС-2026
фото: Getty Images

Загальний призовий фонд ЧС-2026 вперше перевищив суму у 800 мільйонів доларів

Збірна Іспанії отримала найбільшу суму призових в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

На Чемпіонаті світу 2026 ФІФА виплатила учасникам рекордні 871 мільйон доларів призових, що майже на 50% більше, ніж на мундіалі 2022 року. Окрім цього, кожна з 48 збірних отримала по 1.5 мільйона доларів на підготовку до світової першості.

За вихід у кожен наступний етап сума призових зростала: за участь у чвертьфіналі кожна збірна заробила 19 мільйони євро, 29 млн отримали бронзові призери та 27 мільйонів – четверте місце. У фіналі йшла боротьба не тільки за чемпіонство, але і за призові у 50 мільйонів євро, які отримував чемпіон. Срібний призер отримував 33 мільйонів.

Найбільшу суму заробила збірна Іспанії, яка не програла жодного матчу на мундіалі, а у фіналі перемогла Аргентину (1:0).

Скільки збірні заробили на Чемпіонаті світу 2026

  • 51.5 млн доларів: Іспанія
  • 34.5 млн: Аргентина
  • 30.5 млн: Англія
  • 28.5 млн: Франція
  • 20.5 млн: Марокко, Бельгія, Швейцарія, Норвегія
  • 16.5 млн: Канада, Парагвай, Бразилія, Мексика, Португалія, США, Єгипет, Колумбія
  • 12.5 млн: Гана, Кабо-Верде, Австралія, Алжир, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, ДР Конго, Еквадор, Швеція, Кот-дʼІвуар, Німеччина, Японія, ПАР, Нідерланди
  • 10.5 млн: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама

Чемпіонат світу 2026 став першим в історії турніром за участю 48 збірних, а також першим, де було запроваджено стадію 1/16 фіналу. Саме через розширення кількості учасників, що також призвів до збільшення доходів, ФІФА збільшила призовий фонд до 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фінальний матч Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини встановив новий рекорд телевізійної аудиторії серед футбольних трансляцій у США. За даними мовників Fox і Telemundo, вирішальний поєдинок турніру переглянули близько 63 мільйонів глядачів, що стало безпрецедентним показником для футболу на американському телебаченні.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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