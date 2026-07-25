Стало відомо, скільки заробили збірні за підсумками Чемпіонату світу з футболу

Загальний призовий фонд ЧС-2026 вперше перевищив суму у 800 мільйонів доларів

Збірна Іспанії отримала найбільшу суму призових в історії чемпіонатів світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

На Чемпіонаті світу 2026 ФІФА виплатила учасникам рекордні 871 мільйон доларів призових, що майже на 50% більше, ніж на мундіалі 2022 року. Окрім цього, кожна з 48 збірних отримала по 1.5 мільйона доларів на підготовку до світової першості.

За вихід у кожен наступний етап сума призових зростала: за участь у чвертьфіналі кожна збірна заробила 19 мільйони євро, 29 млн отримали бронзові призери та 27 мільйонів – четверте місце. У фіналі йшла боротьба не тільки за чемпіонство, але і за призові у 50 мільйонів євро, які отримував чемпіон. Срібний призер отримував 33 мільйонів.

Найбільшу суму заробила збірна Іспанії, яка не програла жодного матчу на мундіалі, а у фіналі перемогла Аргентину (1:0).

Скільки збірні заробили на Чемпіонаті світу 2026

51.5 млн доларів : Іспанія

: Іспанія 34.5 млн : Аргентина

: Аргентина 30.5 млн : Англія

: Англія 28.5 млн : Франція

: Франція 20.5 млн : Марокко, Бельгія, Швейцарія, Норвегія

: Марокко, Бельгія, Швейцарія, Норвегія 16.5 млн : Канада, Парагвай, Бразилія, Мексика, Португалія, США, Єгипет, Колумбія

: Канада, Парагвай, Бразилія, Мексика, Португалія, США, Єгипет, Колумбія 12.5 млн : Гана, Кабо-Верде, Австралія, Алжир, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, ДР Конго, Еквадор, Швеція, Кот-дʼІвуар, Німеччина, Японія, ПАР, Нідерланди

: Гана, Кабо-Верде, Австралія, Алжир, Хорватія, Австрія, Боснія і Герцеговина, Сенегал, ДР Конго, Еквадор, Швеція, Кот-дʼІвуар, Німеччина, Японія, ПАР, Нідерланди 10.5 млн: Південна Корея, Чехія, Катар, Шотландія, Гаїті, Туреччина, Кюрасао, Туніс, Іран, Нова Зеландія, Уругвай, Саудівська Аравія, Ірак, Йорданія, Узбекистан, Панама

Чемпіонат світу 2026 став першим в історії турніром за участю 48 збірних, а також першим, де було запроваджено стадію 1/16 фіналу. Саме через розширення кількості учасників, що також призвів до збільшення доходів, ФІФА збільшила призовий фонд до 800 мільйонів доларів.

Нагадаємо, фінальний матч Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини встановив новий рекорд телевізійної аудиторії серед футбольних трансляцій у США. За даними мовників Fox і Telemundo, вирішальний поєдинок турніру переглянули близько 63 мільйонів глядачів, що стало безпрецедентним показником для футболу на американському телебаченні.