Бондар виступить на етапі Кубка світу в Холменколлені



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Крім цього квота української збірної буде розширена на дві біатлоністки

Українська біатлоністка Яна Бондар потрапила до складу команди на заключний етап Кубка світу цього сезону в норвезькому Холменколлені, повідомляє Sport Arena.

Бондар виступатиме за основною квотою, а відправиться вона в Норвегію замість Дарії Блашко, яку тренерський штаб планував викликати раніше. Втім, Блашко не знаходиться в оптимальній формі, щоб виступати на етапах Кубка світу, тому тренери України вибирали між Ольгою Абрамовою та Яною Бондар: вибір зупинився на останній.

Яна в цьому сезоні їздила з основною командою на два етапи Кубка світу, які проходили в США і Канаді. У трьох особистих гонках вона набрала 37 очок, паралельно встановивши другий кращий результат в кар'єрі, зайнявши 18-е місце в спринті в Солт-Лейк-Сіті. Більшу частину сезону Бондар змагалася на етапах Кубка IBU: 23-е місце в загальному заліку, 282 очка.

Це не єдина заміна, яка буде проведена тренерським штабом напередодні останнього етапу Кубка світу. Як уже повідомляли, разом з першою командою в Осло відправиться 21-річна Анна Кривонос.

Бондар і Кривонос замінять на останньому етапі Кубка світу Юлію Джиму (закінчила сезон) і Юлію Журавок, яка полетить в Осло, але, швидше за все, не буде виступати.



Крім цього квота української збірної буде розширена на дві біатлоністки. Катерина Бех отримала персональну квоту, ставши найкращою біатлоністкою Юніорського чемпіонату світу. А Надія Бєлкіна зайняла місце в топ-10 загального заліку Кубка IBU (5-е місце), здобувши ще одне додаткове місце. Квота Бєлкіної не персональна, а на федерацію, але було прийнято рішення, що виступати буде саме ця біатлоністка.



Повний склад України на останній етап Кубка світу: Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Яна Бондар, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна, Катерина Бех.



Етап Кубка світу в Холменколлені відбудеться з 21 по 24 березня. Це буде останній етап Кубка світу, на якому спортсмени змагатимуться в спринті, гонці переслідування і мас-старті.



