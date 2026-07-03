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«Це чисте пограбування». Ібрагімович розніс суддівство в матчі Португалія – Хорватія

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Це чисте пограбування». Ібрагімович розніс суддівство в матчі Португалія – Хорватія
Златан Ібрагімович: Судді роблять все можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу
Скріншот

Легендарний швед не розуміє, чому не зарахували другий гол хорватів у матчі ЧС-2026

Знаменитий шведський ексфутболіст Златан Ібрагімович залишився незадоволеним рівнем суддівства в матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 Португалія – Хорватія (2:1), в якому арбітр відмінив гол хорватів у компенсований час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережу Х.  

В компенсований до другого тайму час захисник збірної Хорватії Йошко Гвардіол відправив м'яч у ворота португальців. Однак гол не зрахували через спірний офсайд Пашаліча і у підсумку Португалія перемогла (2:1).

«Ці судді роблять все можливе, щоб Роналду виграв чемпіонат світу, але при цьому кажуть, що Мессі – хлопець ФІФА. М'яч ніколи не був у офсайді, оскільки він не торкнувся хорватського гравця. Це чисте пограбування серед білого дня.

Суддя та VAR просто стерли один із найвидатніших моментів цього чемпіонату світу. Давайте прояснимо: якщо ви збираєтеся скасувати гол на 90-й хвилині, докази повинні не підлягати жодним сумнівам.

Я переглядав цей епізод декілька разів, з усіх ракурсів, і досі не бачу нічого переконливого, щоб скасувати рішення. Якщо ви знаходитесь в кімнаті VAR кілька хвилин, ставите на паузу, збільшуєте зображення, проводите лінії по плечу, бутсі, п'яті... Це не очевидно. Якщо це не очевидно, гол має бути зарахований.

У цьому полягає сенс VAR. Суддя дозволив технологіям стати головною дійовою особою. Та вболівальники не заповнюють стадіони і не засиджуються допізна, щоб дивитися на екран. Вони приходять за футболом – за драмою, за емоціями, за моментами, які запам'ятовуються назавжди.

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Хорватія показала справжню боротьбу. Вони вистояли, забили наприкінці, вони думали, що заслужили драматичного голу, щоб зберегти свою мрію. Потім одне рішення зруйнувало її, і це рішення обговорюватиметься роками.

Ось чому довіра до VAR руйнується. Він не виправляє очевидні помилки. Він полює за міліметрами, які ніхто на стадіоні не може побачити на власні очі. Футбол не має бути таким.

Мені найбільше шкода хорватських гравців. Ти святкуєш, ти віриш, що твій чемпіонат світу продовжується, а потім все зникає за секунди. На мій погляд, і суддя на полі, і VAR у кабінці помилилися», – розповів Ібрагімович.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду вперше у кар'єрі відзначився забитим м'ячем у грі плейоф чемпіонатів світу з футболу. Роналду забив гол у ворота Хорватії у грі 1/16 фіналу мундіалю.

Португальцю вдалося відзначитися на 68-й хвилині матчу. Рахунок після реалізованого ним пенальті став 1:1. До цього Роналду взяв участь у восьми зустрічах плейоф на світових першостях та завершив їх без результативних дій.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Кріштіану Роналду Златан Ібраґімовіч

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