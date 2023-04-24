Чому Україна не запровадила санкцій проти глави російського НОК. Відомий тренер висунув скандальну версію
Гераскевич нагадав про зв'язок українського міністра спорту і глави НОК Гутцайта із російським колегою
У санкційному українському списку сьогодні приблизно 60 російських спортсменів, проте в ньому немає полковника російської армії, президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Можливу причину цього в інтерв’ю «Главкому» озвучив президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.
Ще 22 вересня Поздняков заявив, що для кожного російського спортсмена має бути честю стати на захист Росії.
«Тільки питання – хто нападає на вашу Росію? Тобто він захист має на увазі в тому, щоби приїхати в Україну і вбивати українців. Хіба це не тероризм, хіба він не є терористом, який очолює цілий терористичний Олімпійський комітет? Але його чомусь немає у списку», – заявив Гераскевич.
Можливою причиною відсутністю Позднякова у санкційному списку Гераскевич називає те, що він є бізнес-партнером міністра спорту Вадима Гутцайта.
«Можливо відповідь у тому, що він є бізнес-партнером Гутцайта, можливо, тому що вони разом змагалися, здобували медалі (Поздняков і Гутцайт у 1992 році разом стали олімпійським чемпіонами в складі «Об’єднаної команди», до якої увійшли представники колишніх республік СРСР – «Главком»), можливо, тому що пан Гутцайт у 2021 році на Олімпіаді в Токіо обслуговував поєдинки з фехтування, у яких брала участь донька Позднякова. Якщо все це так, тоді ми отримуємо дуже багато відповідей на ці всі запитання», – стверджує Гераскевич.
Михайло Гераскевич пояснив, що не вважає Вадима Гутцайта зрадником, проте йому не зрозуміло, чому міністр спорту не працює достатньо, щоб відсторонити російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.
Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту.
Читайте також:
- Михайло Гераскевич: Гутцайт зібрався стати королем всього українського спорту
- Жан Беленюк: Все догори дриґом – наші спортсмени сидітимуть вдома, а росіяни виступатимуть?
- Як російські спортсмени в погонах збираються проникнути на Олімпіаду? Розслідування «Главкома»
- Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса
Коментарі — 0