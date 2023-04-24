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Чому Україна не запровадила санкцій проти глави російського НОК. Відомий тренер висунув скандальну версію

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чому Україна не запровадила санкцій проти глави російського НОК. Відомий тренер висунув скандальну версію
Вадим Гутцайт та очільник Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков
Фото: Inside the Games

Гераскевич нагадав про зв'язок українського міністра спорту і глави НОК Гутцайта із російським колегою

У санкційному українському списку сьогодні приблизно 60 російських спортсменів, проте в ньому немає полковника російської армії, президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова. Можливу причину цього в інтерв’ю «Главкому» озвучив президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич.

Ще 22 вересня Поздняков заявив, що для кожного російського спортсмена має бути честю стати на захист Росії.

«Тільки питання – хто нападає на вашу Росію? Тобто він захист має на увазі в тому, щоби приїхати в Україну і вбивати українців. Хіба це не тероризм, хіба він не є терористом, який очолює цілий терористичний Олімпійський комітет? Але його чомусь немає у списку», – заявив Гераскевич.

Можливою причиною відсутністю Позднякова у санкційному списку Гераскевич називає те, що він є бізнес-партнером міністра спорту Вадима Гутцайта.

«Можливо відповідь у тому, що він є бізнес-партнером Гутцайта, можливо, тому що вони разом змагалися, здобували медалі (Поздняков і Гутцайт у 1992 році разом стали олімпійським чемпіонами в складі «Об’єднаної команди», до якої увійшли представники колишніх республік СРСР – «Главком»), можливо, тому що пан Гутцайт у 2021 році на Олімпіаді в Токіо обслуговував поєдинки з фехтування, у яких брала участь донька Позднякова. Якщо все це так, тоді ми отримуємо дуже багато відповідей на ці всі запитання», – стверджує Гераскевич.

Михайло Гераскевич пояснив, що не вважає Вадима Гутцайта зрадником, проте йому не зрозуміло, чому міністр спорту не працює достатньо, щоб відсторонити російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях. 

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту 12 квітня оприлюднило наказ про заборону українським спортсменам брати участь у змаганнях разом із росіянами і білорусами. Тепер за участь у змаганнях разом із росіянами українцям загрожують санкції від рідних Національного олімпійського комітету і Міністерства молоді і спорту. 

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Теги: російські спортсмени Михайло Гераскевич Вадим Гутцайт

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