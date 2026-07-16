«Динамо» в серії одинадцятиметрових дотиснуло «Універсітатю Клуж» у кваліфікації Ліги Європи

«Біло-сині» вирушили в наступну стадію

Київське Динамо здобуло непросту перемогу над «Універсітатею» з румунського Клужа-Напоки (0:0, пенальті – 4:2) в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчева ситуація

Минулого тижня команди перетнулися вперше. Попри намагання суперників, поєдинок завершився без забитих м'ячів (0:0). Футболісти «Динамо» виконали 27 ударів у напрямку воріт. Зокрема, шість разів вони влучили в рамку. Проте, відкрити рахунок «біло-синім» не судилося. «Студенти» спромоглися лише на три удари в напрямку воріт Нещерета.

Перебіг подій

Підопічні Ігоря Костюка швидко заволоділи ініціативою і почали тринькати моменти. Голкіпер відбив удар Пономаренка, а Редушко на добиванні пробив неточно. Згодом гол останнього скасували через офсайд партнера.

Із положення поза грою у середині тайму забив і Волошин. Пізніше Пономаренко головою струсонув поперечину. З двома пострілами Піхальонка перед перервою впорався голкіпер Міхаїл.

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Тенденція продовжилася у другому таймі. Двічі не влучив у рамку Волошин. Мимо воріт пробив і Пономаренко, а з пострілом Редушка впорався воротар. Були моменти і в «студентів»: Кіпчу пробив поруч із «дев'яткою», а Драмме не переграв Нещерета низовим ударом.

На фінальному відрізку основного часу «Динамо» не використало ще дві нагоди. З пострілом Волошина в ближній кут із меж штрафного впорався кіпер, а Огундана після розіграшу стандарту відправив м'яч над воротами. Матч перейшов у додатковий час.

Однак, в овертаймі вже ніхто не хотів ризикувати. Як наслідок, справа дійшла до серії пенальті. Там команда Костюка реалізувала чотири спроби з чотирьох (Ярмоленко, Бражко, Пономаренко, Лонвейк), а от «Універсітатя Клуж» двічі схибила. Нещерет узяв удар Кодрі, а Кіпчу відправив м'яч над поперечиною. Далі йде «Динамо».

Ліга Європи 2026/27. Кваліфікація, перший раунд

«Універсітатя Клуж» – «Динамо» – 0:0 (пенальті – 2:4; перший матч – 0:0)

До слова, форвард «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.