ЛНЗ програв семигодинний поєдинок «Вересу», «Зоря» та «Харків» не завершили матч у Прем'єр-лізі

Дві несподіванки сталися в недільній програмі елітного дивізіону

Черкаський ЛНЗ поступився рівненському «Вересу» (0:1), а одеський «Чорноморець» переграв криворізький «Кривбас» (1:0) у 4-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Перша звитяга команди Романа Григорчука

«Моряки» виглядали переконливіше в дебюті поєдинку проти команди Патріка ван Леувена. Одесити змарнували два моменти до екватору тайму. Героєм епізодів став Кемкін, який парирував удари Івана Когута та Йоки.

«Кривбас» осмілів перед перервою. Утім, Сек відправив м'яч повз ворота, а з пострілом Ріваса впорався Аніагбосо. А на старті другої половини останній ледь не привіз гол сміливим виходом із воріт, але Джовані не влучив у рамку здалеку.

Зрештою, розв'язка настала на 77-й хвилині. Справжній шедевр оформив півзахисник «Чорноморця» Фарасєєнко. Він отримав м'яч ближче до правого флангу, протягнув уперед і з півкола штрафного поклав у верхній кут – 1:0 у підсумку.

«Тривожні» поєдинки

Багатостраждальним став матч у Черкасах, який тричі переривала повітряна тривога. Як наслідок, 90 з гаком хвилин поєдинку розтягнулися на майже сім годин! Тим не менше, команди проявили солідарність у бажанні завершити зустріч сьогодні.

ЛНЗ узяв м'яч під контроль у дебюті. Відкрити рахунок «насінники» могли на 3-й хвилині. Це Кузик ударом із дистанції поцілив у стійку. Та належного розвитку цей момент не отримав.

Наступна нагода забити з'явилася аж на старті другої половини. Ассінор опинився на ударній позиції після передачі того ж Кузика, та його спробу заблокував Вовченко. Згодом пильність Гороха дальнім пострілом перевірив Микитишин. А ще один удар Ассінора пішов над воротами.

Та два затяжні походи в укриття запал ЛНЗ збили. У фінальні хвилини, які розпочалися о 22:00, підопічні Віталія Пономарьова не змогли дотиснути рівнян. Більше того, «Верес» зумів здолати віцечемпіона України. Допоміг стандарт – Баїя подав кутовий на ближню стійку, де Чечер зіграв на випередження головою.

Натомість поєдинок між луганською «Зорею» і «Харковом» у неділю так і не вдалося завершити. Суперники розпочали в столиці о 18-й годині. Номінальні гості оформили швидкий гол – Ітодо відібрав м'яч у луганця Джордана та реалізував вихід на голкіпера. А от затяжні тривоги змусили команди перенести майже весь другий тайм на понеділок, 31 серпня.

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Чорноморець» – «Кривбас» – 1:0

Гол: Фарасєєнко, 77

ЛНЗ – «Верес» – 0:1

Гол: Чечер, 83

«Зоря» – «Харків» – 0:1 (зупинений на 51-й хвилині)

Гол: Ітодо, 14

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До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

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