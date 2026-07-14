Довбик визначився з новим клубом і чекає на рішення «Роми» – джерело

Українець стане гравцем «Дженоа»

Нападник італійської «Роми» і національної збірної України Артем Довбик дав згоду на перехід до клубу «Дженоа». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста та інсайдера Ніколо Скіру.

За інформацією джерела, форвард готовий підписати контракт із генуезьким клубом до 2031 року. Йдеться про схему «1 сезон оренди + 4 роки повноцінної угоди».

У сезоні-2025/26 Артем провів 18 матчів за «Рому» в усіх турнірах, забив три голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із римським клубом чинний до літа 2029 року.

Раніше іспанський «Бетіс» зробив пропозицію «Ромі» щодо оренди Довбика. До цього клубу зі Севільї не вдалося безпосередньо підписати українця, який вже виступав у чемпіонаті Іспанії за «Жирону». «Бетіс» був готовий сплатити 15-16 мільйонів євро. «Вовки» вважали таку суму надто низькою.

Також повідомлялося, що Довбик готовий залишити «Рому», оскільки не входить до планів головного тренера команди Джан П’єро Гасперіні. Окрім «Бетіса», у переході українця зацікавлений «Вільярреал». «Атлетіко» планував підписати Артема, але «вовки» відхилили пропозицію мадридців.

Нагадаємо, Артем Довбик розповів, що мав кілька шансів перейти до київського «Динамо» ще на рівні дитячого футболу. За словами гравця, він кілька разів приїжджав до «Динамо» на перегляди, тренувався з командою та отримував позитивні відгуки, але остаточної домовленості так і не досягли.

«Ну, в мене тоді не було такого, як агентів, і ці перегляди – я не розумів, чому вони не закінчувались. Бо я приїжджав, я тренувався. Наче все нормально. Мені кажуть: «Все нормально». Але потім я приїжджав назад додому. Я так розумію, що там, напевно, не було домовленості з моїми представниками, тренерами дитячими чи якось так. Взагалі це окрема мафія дитячого футболу, це свої академії, премії...

Мене привозили в «Динамо», і вже ніби все домовились, але не домовились, бо я вже був із «Дніпром», у мене був підписаний попередній контракт», – пояснив Довбик.