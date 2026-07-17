«Феррарі» отримала штраф на Гран-прі Бельгії з курйозної причини

Скудерія поплатилася за порушення регламенту

Стайня Формули-1 «Феррарі» дізналася покарання за нездані після першої вільної практики шини «Піреллі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Скудерія отримала два штрафи по 5 тисяч євро за те, що не змогла вчасно повернути гуму. Команда повинна була здати шини постачальнику до початку другої вільної практики. Працівники «Феррарі» поставили відмітки в електронній системі, але на ділі їх не віддали.

«Стюарди заслухали представників команди автомобіля № 44 та № 16, які визнали порушення та пояснили його недоглядом», – ідеться в рішення стюардів, опублікованому Міжнародною автомобільною федерацією (ФІА).

У першій практиці Льюїс Гемілтон став другим, а його партнер Шарль Леклер – третім. Натомість у другому заїзді результати Скудерії виявилися скромнішими. Британський пілот опустився на четверте місце, а монегаск взагалі завершив сесію на 11-й сходинці.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Британії

Андреа Кімі Антонеллі зберіг перше місце в загальному заліку чемпіонату світу. Італієць з «Мерседеса» записав до свого активу 179 очок. Далі розташувалися Джордж Расселл (154 очки) та Гемілтон (147). Леклер із перемогою в активі піднявся на четверту сходинку (108 балів), а чинний чемпіон Ландо Норріс – лише п'ятий (97).

«Мерседес» іде першим у Кубку конструкторів. Німецько-британська стайня набрала 333 очки. Пілоти «Феррарі» завоювали 255 пунктів. Третій – «Макларен» (179 балів).

Коли наступний етап сезону-2026

Формула-1 брала паузу на два тижні. Гран-прі Бельгії триватиме до 19 липня на трасі «Спа-Франкоршам». Етап відбудеться в класичному форматі – три вільні практики, кваліфікація, гонка.

Торік Гран-прі Бельгії завершився дублем «Макларена». Перемогу відсвяткував австралієць Оскар Піастрі. Компанію йому на подіумі склали Норріс і Леклер.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.