Тренер Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту з Чемпіонату світу 2026

Юліан Нагельсман: Якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати

Юліан Нагельсман: Я не з тих, хто тікає

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ.

Бундестім завершив свої виступи на мундіалі на стадії 1/16 фіналу, поступившись Парагваю в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:4).

38-річний тренер заявив, що хоче залишитися на своїй посаді, оскільки його контракт з Німецьким футбольним союзом розрахований ще на два роки, тобто до 2028-го.

«Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає.

Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.

Водночас повідомляється, що у разі відставки Нагельсмана його можливим наступником на чолі національної команди може стати Юрген Клопп.

Нагельсман очолив збірну Німеччини влітку 2023 року. Під його керівництвом Бундестім дійшов до чвертьфіналу домашнього Євро-2024, а також посів четверте місце у Лізі націй-2025/26.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).