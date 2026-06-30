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Тренер Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту з Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Тренер Німеччини відмовився йти у відставку після вильоту з Чемпіонату світу 2026
Юліан Нагельсман: Якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати
фото: UA-Футбол

Юліан Нагельсман: Я не з тих, хто тікає

Головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецькі ЗМІ.

Бундестім завершив свої виступи на мундіалі на стадії 1/16 фіналу, поступившись Парагваю в серії післяматчевих пенальті (1:1, 3:4).

38-річний тренер заявив, що хоче залишитися на своїй посаді, оскільки його контракт з Німецьким футбольним союзом розрахований ще на два роки, тобто до 2028-го.

«Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає.

Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.

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Водночас повідомляється, що у разі відставки Нагельсмана його можливим наступником на чолі національної команди може стати Юрген Клопп.

Нагельсман очолив збірну Німеччини влітку 2023 року. Під його керівництвом Бундестім дійшов до чвертьфіналу домашнього Євро-2024, а також посів четверте місце у Лізі націй-2025/26.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Юліан Наґельсманн

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