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Замість Пірло збірну Італії очолить один із чотирьох кандидатів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Замість Пірло збірну Італії очолить один із чотирьох кандидатів – ЗМІ
Роберто Манчіні готовий вдруге очолити італійську збірну
фото: FIGC

Два претенденти вже працювали з «адзуррі» раніше

Італійська футбольна федерація оновила список кандидатів на посаду головного тренера національної команди після зриву призначення Андреа Пірло. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport Italia.

Функціонери повернулися до кандидатур колишніх керманичів збірної Італії – Роберто Манчіні та Антоніо Конте. Також у списку з'явилися два нові прізвища. Конкуренцію титулованим тренерам складуть Раффаеле Палладіно та Стефано Піолі.

Увесь квартет претендентів на вакантну посаду наразі перебуває у статусі безробітних. Манчіні донедавна тренував катарський «Аль-Садд», Конте – «Наполі», Палладіно працював із «Аталантою» з Бергамо, а Піолі – з флорентійською «Фіорентиною».

Останній успіх в історії італійської збірної пов'язаний з Манчіні. Саме на чолі з легендою генуезької «Сампдорії» національна команда тріумфувала на Євро-2020. Пішов із посади фахівець у серпні 2023 року.

Донедавна головним претендентом на роль алленаторе збірної Італії був Андреа Пірло. Проте, можливе призначення ексхавбека «Мілана» спричинило суспільний резонанс. Тренер співпрацює з російською букмекерською конторою Fonbet і фактично підіграє пропаганді РФ участю в її заходах, тож федерація скорегувала плани.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Антоніо Конте Андреа Пірло Роберто Манчіні

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