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Мбаппе зізнався, чи збирається відібрати у Мессі титул кращого бомбардира

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мбаппе зізнався, чи збирається відібрати у Мессі титул кращого бомбардира
Кіліан Мбаппе оформив дубль у дощовому матчі проти Іраку
фото: Getty Images

Кіліан Мбаппе: Мені цікава лише збірна Франції

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував свою конкуренцію з Ліонелем Мессі за титул найкращого бомбардира Чемпіонату світу 2026 та найкращого бомбардира мундіалів загалом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання L'Equipe.

«У мене немає боротьби з Мессі. Він завжди забивав і забиватиме. Але і я забиваю на чемпіонатах світу, тому турбуватися мені нема про що. Мене не хвилює титул найкращого бомбардира. Мені цікава командна динаміка збірної Франції. Я хочу, щоб ми прогресували і дійшли до кінця на цьому турнірі», – сказав Мбаппе.

Мессі з 18 голами є наразі найкращим бомбардиром чемпіонатів світу в історії. В активі Мбаппе – 16 голів на мундіалях. В матчі другого туру групового етапу ЧС-2026 проти Іраку (3:0) Кіліан оформив дубль.

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Нагадаємо, капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі у матчі другого туру Чемпіонату світу 2026 проти Австрії (2:0) оформив дубль і став володарем одразу кількох нових рекордів, які офіційно були зафіксовані Книгою рекордів Гіннесса.

Які досягнення Мессі внесено до Guinness World Records:

  • найбільша кількість голів у фінальних частинах чемпіонатів світу – 18
  • найбільша кількість матчів на чемпіонатах світу – 28
  • найбільша кількість перемог на чемпіонатах світу – 18
  • найбільша кількість ігрових хвилин на чемпіонатах світу – 2489

В активі Мессі ще кілька рекордів чемпіонатів світу. Він став першим футболістом XXI століття, який забивав у шести поспіль матчах мундіалю. Раніше подібні серії вдавалося оформити лише французу Жюсту Фонтену на ЧС-1958 та бразильцю Жаїрзіньйо на турнірі 1970 року.

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Теги: Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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