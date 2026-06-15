Чемпіонат світу 2026. Англія, Хорватія, Гана, Панама: досьє на команди групи L

Дві провідні збірні з Європи спробують підтвердити статус фаворитів

У четвер, 11 червня 2026 року, розпочався Чемпіонат світу з футболу 2026 року. Знайомство з учасниками квартету L Мундіалю – в традиційному матеріалі «Главкома».

Збірна Англії

Рейтинг ФІФА: 4-те місце

4-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чемпіон (1966)

чемпіон (1966) Головний тренер: Томас Тухель

Томас Тухель Капітан: Гаррі Кейн

Гаррі Кейн Провідний гравець: Деклан Райс

Ось вже 30 років на стадіонах у різних куточках планети шалені англійські фанати заводять It's Coming Home! Але футбольна афірмація бажаного ефекту наразі не принесла. Тріумф на домашньому Чемпіонаті світу (ЧС) 1966 так і залишається єдиним успіхом збірної Англії в історії. Хоча останнім часом ситуація покращилася. «Три леви» дійшли до півфіналу на Мундіалі 2018 року, двічі програли фінали чемпіонатів Європи (2020, 2024) та вибули на чвертьфінальній стадії ЧС-2022. Останній крок до мети покликаний зробити Томас Тухель.

Німецький фахівець очолив Англію на початку 2025 року. Під його керівництвом національна команда ідеально провела відбір – вісім перемог у восьми турах, 22 забитих м'ячі, жодного пропущеного та Гаррі Кейн у ролі найкращого бомбардира кваліфікаційної групи (вісім голів). Двох поразок під керівництвом Тухеля «Три леви» зазнали лише в спарингах із іншими учасниками Мундіалю – збірними Сенегалу та Японії. Тож тисячі вболівальників за океаном і мільйони на Туманному Альбіоні вже повторили слова улюбленої пісні трибун.

Деклан Райс був провідною фігурою на шляху «канонірів» до титулу АПЛ фото: EFE

«Три леви» на ЧС-2026 використовуватимуть схему 4-2-3-1. Ключових фігур у такій побудові кілька. Передусім ідеться про останній рубіж із Джорданом Пікфордом («Евертон») і вістря атаки з бомбардиром мюнхенської «Баварії» Гаррі Кейном. Останній цьогоріч вдруге в кар'єрі виграв «Золотий бутс», оформивши 36 голів у німецькій Бундеслізі. Ще 25 (!) капітан збірної Англії додав у Лізі чемпіонів, Кубку та Суперкубку Німеччини. Та за потреби Кейна можна замінити. У заявці команди Тухеля залишаються забивні нападники Айвен Тоуні («Аль-Ахлі») та Оллі Воткінс із бірмінгемської «Астон Вілли».

А от без Деклана Райса Англії було би сутужно. Хавбек лондонського «Арсенала» не просто зв'язковий між різними ланками збірної. Він саме той тіньовий лідер, якого багато років бракувало «Трьом левам». Вихованець лондонського «Вест Гема» еволюціонував у глибинного плеймейкера. У кваліфікації Райс організував для партнерів 16 гольових моментів і записав до активу чотири результативні передачі. А відточені ним у столичному «Арсеналі» різноманітні стандарти стануть додатковою зброєю англійської збірної.

Орієнтовний склад збірної Англії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Хорватії

Рейтинг ФІФА: 11-те місце

11-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: віцечемпіон (2018)

віцечемпіон (2018) Головний тренер: Златко Даліч

Златко Даліч Капітан: Лука Модріч

Лука Модріч Провідний гравець: Петар Муса

На четвертий поспіль та третій зі Златко Далічем на чолі Мундіаль приїхала балканська команда. Попередні два турніри хорвати завершили з медалями. «Срібло» 2018 року на ЧС-2022 вони розміняли на бронзові нагороди. Великі очікування мають вболівальники й тепер, та навряд перед стартом Кубка світу навіть відверті оптимісти готові замахнутися на медалі. Тим більше, вже в стартовому турі на збірну Хорватії чекатиме випробування Англією. Однак, обережно планувати перегляд матчів «картатих» у плейоф зайвим не здається.

У кваліфікації національна команда опору фактично не зустріла. Підопічні Даліча виграли сім із восьми матчів відбору та завоювали путівку на Чемпіонат світу з шестиочковим гандикапом. Найкращим бомбардиром кваліфікаційної групи, звісно, став хорват. Нападник Андрей Крамаріч із німецького «Гоффенгайма» оформив шість м'ячів, а вінгер Іван Перішіч (ПСВ) додав ще чотири. На двох цим хлопцям 71 рік. А ще поруч 40-річний хавбек Лука Модріч. Та не ветеранами єдиними. Поступово на передові ролі виходить нове покоління.

Петар Муса класно освоївся за океаном фото: HNS

Зокрема, слід очікувати появи в основі 22-річного півзахисника Петара Сучіча з міланського «Інтера». А лінія оборони повністю укомплектована молоддю. Трійку центрбеків складуть Йосіп Шутало з амстердамського «Аякса» (26 років), оборонець німецького «Гамбурга» Лука Вушковіч (19) та Йошко Гвардіол із англійського «Манчестер Сіті» (24). Праворуч від прапорця до прапорця борознитиме фланг 26-річний Йосіп Станішіч із мюнхенської «Баварії». Ще кілька їхніх ровесників перебувають у ротації. Даліч перевірить альтернативний підхід: зазвичай молоддю укомплектовують атаку, а ветеранами – оборону.

А пильніше варто придивитися до виконавця в ідеальному футбольному віці. 28-річний Петар Муса розпочне турнір у статусі єдиного чистого форварда в небанальній схемі 3-4-2-1. І цілком заслужено. Цьогоріч у складі американського «Далласа» він яскраво розпочав сезон у МЛС – 13 матчів, 12 голів. Із середньою результативністю близькою до м'яча за поєдинок уродженець Загреба відправив на лаву запасних навіть багаторічного бомбардира «Осасуни» з іспанської Памплони Анте Будіміра.

Орієнтовний склад збірної Хорватії на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Гани

Рейтинг ФІФА: 73-те місце

73-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: чвертьфінал (2010)

чвертьфінал (2010) Головний тренер: Карлуш Кейруш

Карлуш Кейруш Капітан: Джордан Аю

Джордан Аю Провідний гравець: Антуан Семеньйо

«Чорні зірки» стали однією з небагатьох команд, що наважалися на радикальні кадрові кроки перед Кубком світу. Фактично за два місяці до старту Мундіалю місцева асоціація відправила у відставку керманича збірної Гани Отто Аддо. Він вдруге очолив національну команду після посереднього старту в кваліфікації (перемога та поразка) та зумів вивести підопічних на ЧС-2026 із першого місця в групі з неабияким запасом. А не пробачили фахівцеві чотирьох поразок поспіль у спарингах.

Замість Аддо тренувати Гану довірили знаному пілігриму країнами Глобального Півдня. Карлуш Кейруш працював із майже десятком збірних і взяв участь в чотирьох чемпіонатах світу. Щоправда, груповий етап здолав лише з рідною Португалією на ЧС-2010. Ненадовго – Кріштіану Роналду та компанії тоді довелося пакувати валізи після 1/8 фіналу. Натомість зі збірною Ірану Кейруш тричі обмежився трьома поєдинками в групі. Водночас у 2018 та 2022 роках перси реально претендували на плейоф, та обставини на фініші склалися проти них. Модель з виходом третьої команди тоді би дуже згодилася підопічним португальського тренера.

Антуан Семеньйо обходить суперників на віражах фото: GFA

У збірній Гани Кейруш використовуватиме схему 4-2-3-1. Провідна роль у ній буде відведена головній зірці ганського футболу Антуану Семеньйо. Взимку він перебрався в англійський «Манчестер Сіті» та надзвичайно швидко сприйняв ідеї Хосепа Гвардіоли. Як наслідок, за півроку фланговий нападник оформив 11 голів і три результативні передачі (27 матчів за «містян»). У національній команді він здебільшого виступає ліворуч, але для зірок такого калібру – це формальність. Семеньйо насправді матиме творчу свободу та виринатиме на обох флангах і навіть в центрі атаки.

«Чорним зіркам» Кейруша потрібен хороший старт. Поки Англія з Хорватією шукатимуть межі один одного, збірна Гани отримала нагоду розпочати турнір із перемоги. Панама розглядається більшістю оглядачів як вірогідний постачальник очок для інших національних команд квартету, тож нічия чи, тим більше, поразка проти «канальників» фактично перекреслить сподівання ганських футболістів на позитивний результат. Навряд тоді й 73-річний португалець втримається на посаді.

Орієнтовний склад збірної Гани на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Збірна Панами

Рейтинг ФІФА: 34-те місце

34-те місце Найкращий результат на чемпіонатах світу: груповий етап (2018)

груповий етап (2018) Головний тренер: Томас Крістіансен

Томас Крістіансен Капітан: Анібаль Годой

Анібаль Годой Провідний гравець: Адальберто Карраскілья

Вдруге на Мундіаль потрапила Панама. Los Canaleros на ЧС-2018 стали найгіршою командою з трьома безапеляційними поразками. Зокрема, «влетіли» панамці й цьогорічному супернику – збірній Англії (1:6). Та відбір на Мундіаль в Америці підопічні Томаса Крістіансена пройшли напрочуд упевнено. Національна команда завершила на першому місці другий та третій раунди кваліфікації, тож збірній Сурінаму довелося шукати (безуспішно) щастя в міжконтинентальному плейоф.

Данський фахівець очолив «канальників» у 2020 році. З тих пір збірна Панами досягнула неабиякого прогресу. Наприклад, у 2023-му дійшла до фіналу Золотого кубка КОНКАКАФ, а в сезоні 2024/25 – до вирішального поєдинку Ліги націй Північної та Центральної Америки з Карибами. Обидва рази команда Крістіансена поступилася Мексиці. Та в обох випадках «Триколор» дотиснув панамців аж під завісу матчів. Отже, відбивати номер на планетарному форумі збірна Панами не збирається.

Адальберто Карраскілья став зіркою у чемпіонаті Мексики фото: EFE

Незацікавлені в цьому й самі футболісти. Чимало з них, вочевидь, воліли би покинути Богом забуті місця на кшталт російського Нижнього Новгорода та опинитися в провідних чемпіонатах Європи. У трохи іншій ситуації Адальберто Карраскілья. У свої 27 центрхав успішно виступає за мексиканський «Пумас» і має за плечима чотири сезони в МЛС за «Даллас Юнайтед». У цій кампанії півзахисник провів 40 матчів у всіх турнірах (два голи, сім асистів). Та незакритий гештальт панамець має. На зорі кар'єри Карраскілья поїхав у Старий світ, але в «Картахені» з іспанської Сегунди затримався лише на рік.

Крістіансен перемикатиметься між схемами 3-4-3 та 4-5-1, щоб додати стабільності командній структурі та гнучкості атакувальній лінії. Першим завданням збірної Панами стане завоювання прем'єрних в історії очок на чемпіонатах світу. А далі апетит запросто можна нагуляти впродовж турніру. Унікальний формат змагань з появою 1/16 фіналу дозволяє помріяти про плейоф навіть т. зв. маленьким збірним. Принаймні до стартового туру Кубка світу.

Орієнтовний склад збірної Панами на ЧС-2026 інфографіка: Squawka

Прогноз Opta Analyst для групи L Чемпіонату світу 2026

За версією аналітиків порталу Opta Sports Англія і Хорватія не матимуть проблем із виходом у плейоф. «Три леви» завоюють путівку в 1/16 фіналу Мундіалю з вірогідністю 95,99 %, а кількість очікуваних очок від команди Тухеля склала 6,58 пункта.

Приблизно рівні шанси стати третіми в збірних Гани та Панами. І якщо в процентах розрив між ними склав майже 10 пунктів, то за очікуваними очками ситуація цікавіша. «Чорним зіркам» пророкують 2,99 набраних бала, а підопічним Крістіансена – 2,56 пункта.

Прогноз аналітиків Opta для квартету L інфографіка: Opta Analyst

Антон Федорців, «Главком»