Дует основних футболістів Іспанії пропустив тренування за три дні до фіналу Чемпіонату світу

«Фурія Роха» зіткнулася з кадровими труднощами на правому фланзі

Оборонець Педро Порро та нападник Ламін Ямаль не займалися у загальній групі збірної Іспанії у четвер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Обидва виконавці тренувалися індивідуально. Порро та Ямаль відчули дискомфорт після півфіналу Чемпіонату світу 2026 проти Франції (2:0). Вінгер навіть мав забинтоване стегно.

Водночас дует основних футболістів не займався зі всіма про всяк випадок. Медичний штаб національної команди Іспанії переконаний, що Порро та Ямаль будуть готові до фіналу ЧС-2026. Матч проти збірної Аргентини запланований на 19 липня.

Обидва виконавці належать до основи «Фурії Рохи» на турнірі. Порро зіграв п'ять матчів, у яких забив два м'ячі. Натомість за плечима Ямаля сім поєдинків, у яких він оформив гол і асист.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі зіграють два поєдинки. На 18 липня запланований матч за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.