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Українець Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українець Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА
26-річний Святослав Михайлюк проводить свій шостий сезон в НБА
фото: bdtonline

Український баскетболіст провів на майданчику рекордні для себе 37 хвилин

Український баскетболіст «Бостона» Святослав Михайлюк провів свій найрезультативніший матч у сезоні НБА. Команда українця перемогла «Вашингтон».

Від початку сезону – першого для Михайлюка у «Бостоні» – особистим рекордом для Святослава за результативністю залишалися дев'ять очок. З таким показником він закінчував три матчі, зокрема передостанню гру з «Нью-Йорком».

Українець провів на майданчику рекордні для себе 37 хвилин, за цей час баскетболіст набрав 26 очок.

Перші два очки Михайлюк набрав уже на стартовій хвилині поєдинку. Ще за сорок секунд ігрового часу українець вперше поцілив у кошик з-за периметра – три очки.

У першій чверті Михайлюк набрав 12 очок, перш ніж його вперше замінили. На майданчик він повернувся в другій 12-хвилинці – і до великої перерви мав уже 15 набраних балів

Два прицільні триочкові Михайлюк додав у третій чверті – 21 очко для українського легіонера. П'ять очок в останні 12 хвилин довели загальний доробок Святослава до 26 балів.

Шість із 13 своїх кидків Святослав реалізував з-за периметра. Також українець додав п'ять підбирань та стільки ж результативних передач.

Це найрезультативніший матч Михайлюка у сезоні, а також повторення особистого рекорду українця в кар’єрі. Рекорд було встановлено у лютому минулого року, тоді Святослав набрав 26 очок у складі «Шарлотт».

Шість точних триочкових за матч – новий рекорд Михайлюка на рівні НБА.  А 37:16 хвилини – найбільший ігровий час Михайлюка в НБА від листопада 2021 року.

26-річний Святослав Михайлюк проводить свій шостий сезон в НБА. До ліги він потрапив за підсумками драфту-2018 – був обраний до ростеру «Лейкерс». У сезоні 2022/23 Святослав оновив особистий рекорд за середньою результативністю – набирав 10.6 очка в 19 матчах після обміну до «Шарлотт Горнетс».

Нагадаємо, ймовірне рішення гравця Національної баскетбольної асоціації Джонтея Портера розпочати змову з метою вплинути на результати матчів через ставки на спорт може спричинити його довічну дискваліфікацію.

Як повідомлялося, у ніч на 3 квітня в «Лейкерс» обіграли «Торонто» в матчі регулярного чемпіонату НБА – 128:111 (34:25, 30:33, 36:21, 28:32). Один з лідерів «озерних» Леброн Джеймс набрав 23 очки, 4 підбирання та 9 результативних передач. Перше дозволило 39-річному американцю обійти бразильця Оскара Шмідта та стати найкращим бомбардиром в історії баскетболу, подолавши відмітку у 49737 очок.

Теги: НБА баскетбол Святослав Михайлюк рекорд

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