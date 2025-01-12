Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Анна Ушеніна – віце-чемпіонка Європи з блискавичної гри
фото: Міністерство молоді та спорту України

Анна Ушеніна  – віце-чемпіонка Європи з блискавичної гри

Українська шахістка Анна Ушеніна стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українка Анна Ушеніна стала срібною призеркою чемпіонату Європи з блискавичної гри серед жінок (швейцарка, 13 турів, 122 учасниці), що відбувся у Монте-Карло.

Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу фото 1

Шахістка з Харкова набрала 10 очок з 13-ти можливих, поділила 2-3 місця з Олександрою Костенюк (Швейцарія) і стала другою завдяки кращому додатковому коефіцієнту.

Чемпіонкою Європи з бліцу стала Олександра Мальцевська з Польщі (10,5 очка). Для Ушеніної – це перша медаль на індивідуальному чемпіонаті Європи. До цього українка виграла командну континентальну першість у звичайних шахах у 2013 році, а також брала «срібло» (2015 рік) й двічі «бронзу» змагань (2009, 2017 роки).

Загалом, це дев'ята індивідуальна нагорода Анни у міжнародних змаганнях з шахів. До тепер у неї було два "золота" індивідуального заліку командного чемпіонату Європи (2007, 2011), три «срібла» (чемпіонату світу-2013, чемпіонату Європи-2015 й шахової Олімпіади-2022) й дві «бронзи» (чемпіонату світу та Європи у 2013 році).

«Вітаємо Анну та вболіваємо за українців на чемпіонат Європи з рапіду, що проходить цього вікенду у Монте-Карло!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту.

Читайте також:

Теги: шахи Швейцарія чемпіонат Європи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джерела залізниці щороку генерують 2000 ГВт електроенергії на годину
Швейцарська залізниця повністю переходить на відновлювану енергію
9 сiчня, 18:28
Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років
Нацвідбір на «Євробачення-2025». У «Дії» розпочалося голосування за журі
16 грудня, 2024, 17:16
Центральну частину сцени уже увосьме спроєктував німецький художник-постановник, сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер
«Євробачення-2025». Організатори показали логотип та проєкт сцени
16 грудня, 2024, 22:23
Швейцарія готова модернізувати бомбосховища для людей
Швейцарія виділила рекордну суму на модернізацію бомбосховищ
16 грудня, 2024, 13:26
У Києві дислокуються спеціалісти Швейцарського підрозділу гуманітарної допомоги
Швейцарія передає Україні зимовий пакет допомоги на 48 млн євро: на що підуть кошти
20 грудня, 2024, 05:28
Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії
Нацвідбір на «Євробачення-2025». Стали відомі імена журі
23 грудня, 2024, 11:08
Суддям не сподобалося, що 34-річний Магнус Карлсен був вдягнений у джинси
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
28 грудня, 2024, 07:08
За оцінками газети Aargauer Zeitung, Келлер-Суттер вважається найвпливовішою політикинею у країні
У Швейцарії вступила на посаду нова президентка
1 сiчня, 21:50
Стало відомо про майбутнє весілля Магнуса Карлсена
Чемпіон із шахів, який відзначився скандалом із джинсами, одружується
3 сiчня, 11:54

Новини

Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Відомий український велогонщик у 28 років завершив кар’єру
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Не тільки Забарний. «ПСЖ» ризикує втритити суперзірку через воротаря з Росії
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Титулована українська футзалістка Бабенко померла у 31 рік від раку
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Британський боксер заявив, що хоче розділити ринг з Усиком
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу
Кубок Девіса: збірна України з тенісу оголосила склад на матч проти Тунісу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
66K
Нардепка заявила, що в Нацбанку лежать мільярди гривень допомоги для ЗСУ, але їх не використовують
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
46K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
26K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
25K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала

Новини

На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Сьогодні, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Сьогодні, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Сьогодні, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua