Українська шахістка стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу

Анна Ушеніна – віце-чемпіонка Європи з блискавичної гри

Українська шахістка Анна Ушеніна стала віце-чемпіонкою Європи з бліцу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українка Анна Ушеніна стала срібною призеркою чемпіонату Європи з блискавичної гри серед жінок (швейцарка, 13 турів, 122 учасниці), що відбувся у Монте-Карло.

Шахістка з Харкова набрала 10 очок з 13-ти можливих, поділила 2-3 місця з Олександрою Костенюк (Швейцарія) і стала другою завдяки кращому додатковому коефіцієнту.

Чемпіонкою Європи з бліцу стала Олександра Мальцевська з Польщі (10,5 очка). Для Ушеніної – це перша медаль на індивідуальному чемпіонаті Європи. До цього українка виграла командну континентальну першість у звичайних шахах у 2013 році, а також брала «срібло» (2015 рік) й двічі «бронзу» змагань (2009, 2017 роки).

Загалом, це дев'ята індивідуальна нагорода Анни у міжнародних змаганнях з шахів. До тепер у неї було два "золота" індивідуального заліку командного чемпіонату Європи (2007, 2011), три «срібла» (чемпіонату світу-2013, чемпіонату Європи-2015 й шахової Олімпіади-2022) й дві «бронзи» (чемпіонату світу та Європи у 2013 році).

«Вітаємо Анну та вболіваємо за українців на чемпіонат Європи з рапіду, що проходить цього вікенду у Монте-Карло!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що аеророзвідники підрозділу «Гюрза» 28-ї бригади зафіксували чергове порушення правил ведення війни російськими військовими. На кадрах зображено, як російські військові переодягнені в цивільний одяг переміщаються по населеному пункту.