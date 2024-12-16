Швейцарія виділила рекордну суму на модернізацію бомбосховищ

Швейцарія активно візьметься за ремонт бомбосховищ для населення

Згідно з правилами, що діють у Швейцарії, кожен з дев'яти мільйонів жителів має право на місце в безпечному укритті. Це стосується також іноземців та біженців. Тому, як пише видання Rzeczpospolita, швейцарці планують модернізувати старі об'єкти та побудувати нові.

Швейцарський уряд уже виділив на ці цілі 220 млн швейцарських франків. При цьому влада запевняє, що не готується до збройного конфлікту. Ідея полягає в тому, щоб модернізувати деякі старі об'єкти, щоб забезпечити безпеку мешканців.

«Реалізація закону, прийнятого в 1963 році, забезпечила кожному з 9 мільйонів жителів Швейцарії, включаючи іноземців і біженців, місце в бункері, захищеному від бомб і ядерної радіації. Швейцарія хоче модернізувати свою мережу застарілих ядерних укриттів. Система вже налаштована на те, що в разі глобального конфлікту в таких бункерах знайде притулок кожен житель країни», – йдеться у статті.

Власників будівель штрафуватимуть за виявлені дефекти в укриттях.

Нагадаємо, протягом наступних 15 років Швейцарія модернізує приблизно дві сотні старих бомбосховищ та бункерів цивільної оборони. Причина – погіршення загальної ситуації з безпекою у світі. Консультації та громадське обговорення триватимуть до 7 лютого 2025 року. Уряд планує реалізувати в цій галузі велику інвестиційну програму щодо оновлення захисних споруд взагалі та опорних пунктів командно-контрольних органів системи цивільної оборони зокрема.